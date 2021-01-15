Навіть попри те, що зараз ще зима, прикраси сезону весна-літо 2021 вже набувають розголосу. Все це зумовлено тим, що в останній місяць зими майже ніхто вже не забезпечує себе зимовим одягом. У цей період більшість людей активно закуповують речі на весну. Саме тому модниці зараз цікавляться актуальними прикрасами на теплий період.

Аксесуари, які будуть модними навесні та влітку, презентували на Тижнях моди у Мілані, Нью-Йорку, Лондоні та Парижі, пише Vogue. Трендові аксесуари не тільки допоможуть урізноманітнити гардероб, але й зроблять образ стильним та довершенішим.

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Моносережки, ланцюги та перли – ось прикраси, без яких не обійтися у наступному сезоні жодній модниці.

Модні прикраси на весну-літо 2021

Моносережка

Ювелірні тенденції розвиваються трохи повільніше, ніж модні. Варто зазначити, що показ прикрас був стриманим, адже продовжив декілька трендів з попереднього сезону. Моносережка знову повернулася до колекцій № 21, Miu Miu та Alberta Ferretti.



Актуальні прикраси на весну-літо 2021 / Фото з Pinterest

Морський мотив

Дизайнери знову продовжують створювати у своїх колекціях розслаблену атмосферу пляжного дня. Etro і Jason Wu представили барвисті чокери з бісеру, а Versace – брошки та сережки у формі морської зірки. Їх вже на собі приміряли під час рекламної кампанії Гейлі Бібер та Кендалл Дженнер.



Актуальні прикраси на весну-літо 2021 / Фото з Pinterest

Ланцюги

Ланцюги продовжують залишатися на вершині ювелірних тенденцій. Обирайте просто лаконічні, або ж навпаки масивні, які представила у своїй колекції Victoria Beckham. Dolce & Gabbana зробили ставку на максимальне нашарування кількох ланцюгів, змішаних з підвісками й намистинами.



Актуальні прикраси на весну-літо 2021 / Фото з Pinterest

Перли

Перли не втрачають свого шику і досі. Відмітною ознакою колекції Simone Rocha є хитромудрі перлинні сітки для волосся, а в Emilia Wickstead такі комплекти стали особливо розкішними завдяки співпраці з майстринею Джесікою Маккормак.



Актуальні прикраси на весну-літо 2021 / Фото з Pinterest

Фірмові знаки

Логотипи світових брендів завжди будуть в моді, адже такі провідні Будинки моди як Chanel, Dolce & Gabbana, чи Saint Laurent завжди випускатимуть прикраси зі своїм фірмовим знаком.



Актуальні прикраси на весну-літо 2021 / Фото з Pinterest

Statement-прикраси

Масивні та кричущі statement-аксесуари все ще посідають почесне місце серед усіх ювелірних тенденцій. Скульптурні довгі, яскраві та веселкові сережки гарантують вам погляди зі всіх сторін.



Актуальні прикраси на весну-літо 2021 / Фото з Pinterest