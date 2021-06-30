Відтінки, які нагадують цукерки і повітряну вату, сонячне світло і квітучі півонії наділяють особливим настроєм. Вбрання в таких романтичних кольорах дозволяють кожній модниці відчути себе унікальною.

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Мода на пастельні відтінки відбилася не тільки на трендах одягу і аксесуарів, але й в техніці, модному макіяжі та манікюрі весни-літа 2021.

В одязі пастельні відтінки чудово виглядають не лише соло, але й в поєднанні з іншими пастельними чи яскравими кольорами. Школа стилю Selfish назвала 3 головні рекомендації, дотримуючись яких, ви точно будете ефектно виглядати цього літа.

З чим носити пастельні відтінки

З ахроматами

"Починати експерименти з кольором легко саме з такої комбінації. Просто додайте білий, чорний чи відтінки сірого до пастельних кольорів. Білий чи молочний стане ідеальним тлом для таких кольорових поєднань, додасть образу благородності та вишуканості. Чорний зробить look більш сміливим і контрастним", – зазначають стилісти.

Декілька пастельних відтінків

Будь-які кольори можна "подружити", якщо обрати подібну насиченість та яскравість. Такі образи виглядають ніжно та наївно, особливо в речах зі стримуючих та легких тканин.

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Якщо вам хочеться виглядати більш зібрано, додайте структури вашому образу – архітектурний крій, чіткі лінії, які часто можна зустріти в речах у діловому стилі, точно стануть в нагоді. Для зухвалості підійдуть спортивні чи маскулінні речі й аксесуари.

З яскравими відтінками

"Ніжні приглушені та активні яскраві кольори чудово доповнюють один одного. Додайте до пастельного відтінку близький за кольором насичений, і ефектний look забезпечено.

Наприклад, ніжний блакитний і насичений синій/зелений; м’який рожевий і яскравий червоний чи помаранчевий", – йдеться в інстаграм-дописі.

Модні приклади від зірок стрітстайлу



Стильне поєднання пастельних відтінків / Фото з інстаграму



Стильне поєднання пастельних відтінків / Фото з інстаграму



Стильне поєднання пастельних відтінків / Фото з інстаграму



Стильне поєднання пастельних відтінків / Фото з інстаграму



Стильне поєднання пастельних відтінків / Фото з інстаграму



Стильне поєднання пастельних відтінків / Фото з інстаграму



Стильне поєднання пастельних відтінків / Фото з інстаграму



Стильне поєднання пастельних відтінків / Фото з інстаграму



Стильне поєднання пастельних відтінків / Фото з інстаграму



Стильне поєднання пастельних відтінків / Фото з інстаграму