Трендові пальта весни 2021: стильні варіанти

Хтось ще намагається знайти в шафі одяг, який не знайшов свого застосування цієї зими, а хтось вже починає готувати свій гардероб до весни. Потрохи прощаючись з шубами та дублянками, радимо звернути увагу на трендові пальта цієї весни.

Джерело: 24 канал

Актуальним залишаються пальта базових відтінків – чорне, бежеве, коричневе та біле. Окрім цього, пальто в клітинку та гусячу лапку – класика, тож жоден сезон не обходиться без цих варіантів.

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Класичне однотонне пальто

Класичне бежеве або чорне пальто виручить в будь-якій ситуації. Таке пальто чудово підійде для щоденних образів та під вечірню сукню. Окрім цього, класичне пальто сміливо поєднують з худі та спортивними костюмами.

Завжди в тренді – чорний. Звучить трохи "нудно", проте саме таке пальто ідеально доповнить мінімалістичний образ та не буде виділяти вас із натовпу.

Колір, який є чи не у кожній колекції – це благородний беж. Ця палітра тілесних відтінків міцно закріпилась у дизайнерських майстернях і вже не один сезон тішить прихильників мінімалізму.

Пальто в клітинку

Цей принт можна сміливо називати ще одним трендом цього сезону. Різні форми та забарвлення такого принту – вже не новизна для модників. Класична клітинка чудово виглядає у чорному та білому кольорах. Проте для любителів яскравих відтінків є рішення із застосуванням інших барвів.

Пальто в гусячу лапку

Цей шотландський візерунок у більшості модниць асоціюється з елегантністю. Такий принт одягали кіно діви у 1960-х роках. Гусяча лапка – елегантний і непідвладний часу візерунок. Пальто в гусячу лапку настільки характерне, що його неможливо оминути в мас-маркеті.

Стьобане пальто

Стьобані пальта особливу популярність здобули восени та залишаться в тренді ще навесні. Такі пальто, як правило, представлені не з кашеміру, а з плащової тканини. Зверніть увагу на пальта нейтральних відтінків: оливковий, чорний, сірий, синій. Така модель чудово підійде тим, хто хоче завжди виглядати елегантно.

Комбіноване пальто

У новому сезоні розпочнеться мода на комбіновані пальта з різних елементів тканини та кольору та фактури. Це абсолютно свіжий погляд на стиль, тож на цю тенденцію треба звернути особливу увагу.