Офісний стиль вимагає особливого підходу у виборі гардеробу. Багато хто вважає, що такий одяг нудний і однотонний, втім при правильному поєднанні речей можна створити бездоганний ефектний образ.

Партнерський матеріал Парові каміни в класичному стилі для квартири і будинку: огляд сучасних елементів інтер'єру

Нові тренди з’являються кожного сезону, однак коли мова заходить про офісний дрес-код – класичні речі та позачасові силуети займають першість. Найчастіше для офісу обирають бежеву, сіру та чорну палітру кольорів для монохромних ансамблів. Пропонуємо вашій увазі ідеальні осінні образи, які підійдуть для робочих буднів восени.

Штанний костюм

Приталені костюми вже давно не займають провідні позиції в трендових добірках, тож обирайте злегка мішкуваті варіанти. Носити костюм можна з будь-яким взуттям – від кросівок до туфель на підборах. Поєднуйте з білими сорочками, футболками поло, блузками або водолазками.



Стильні офісні образи / Фото з Marie Claire

Нові колекції одягу та взуття, модні віяння у вбранні та аксесуарах – стежити за новинками фешн-індустрії зручно, відпочиваючи біля електрокаміна Dimplex. Обирайте свій електрокамін Dimplex, щоб бути в тренді.

Спідниця міді

Спідниця завжди потрапляє в списки базових елементів гардероба, однак не всім вона пасує. Якщо ж ви любите класичні офісні образи, тоді сміливо поєднуйте жакет зі спідницею, довершуючи цей ансамбль туфлями на підборах.



Стильні офісні образи / Фото з Marie Claire

Сорочка і плаття

Сорочка одягнута під сарафан – ідеальний образ навіяний естетикою 70-х років. Щоб залучити модну епоху – обирайте теплі відтінки зеленого та коричневого. Ідеальним доповненням до сукні стане блузка з довгими рукавами або строгі сорочки з коміром-стійкою.



Стильні офісні образи / Фото з Marie Claire

Трикотажний джемпер і штани

Для офісу віддавайте перевагу светрам, які тримають форму і не виглядають розтягнутими. Штани також обирайте зі щільних матеріалів, до прикладу, трендової замші чи м’якої шкіри. Класичні оксфорди і стримані лофери ідеально довершать аутфіт.



Стильні офісні образи / Фото з Marie Claire

Блуза і штани

Створюйте стильні образи завдяки помпезній сорочці з бантом та класичним штанам чорного чи молочного кольору, або ж модель в дрібну клітинку. В пару до комплекту обирайте туфлі на підборах (з широкими довгими штанами вони візуально зроблять ваші ноги дуже довгими) або гостроносі балетки.



Стильні офісні образи / Фото з Marie Claire