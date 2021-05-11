Влітку окулярів ніколи не буває багато. Цей аксесуар не лише захищає очі від сонця, але й слугує відмінним доповненням до будь-яких аутфітів – від спортивних до класичних.

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Кожного року мода на сонцезахисні окуляри змінюється. Якщо ви любите бути в тренді, то зверніть увагу на моделі, які особливо актуальні у весняно-літній сезон.

У своїх колекціях дизайнери представили чимало різних форм та типів, тож ви маєте чудову можливість серед всього різноманіття обрати ідеальну пару.

Кольорові лінзи

Поп-діви Брітні Спірс та Крістіна Агілера на початку 2000-х кожен свій модний вихід довершували окулярами з кольоровими лінзами. Цього сезону звертайте увагу на рожеві, оранжеві, зелені чи фіолетові окуляри, які розбавлять ваш образ.



Трендові окуляри весна – літо 2021 / Harper's Bazaar

Кольорові оправи

Окуляри з кольоровою оправою – гарячий тренд літа. Знаменитості вже зараз приміряють вироби з білою, салатовою та червоною оправою до своїх аутфітів. Окуляри можуть бути будь-якої форми, а вдалим довершенням до них стане тонкий кардиган з 2000-х або сумка-багет.



Трендові окуляри весна – літо 2021 / Harper's Bazaar

Дзеркальні лінзи

В мережі деякі стилісти зазначають, що окуляри з дзеркальними лінзами – це пережиток минулого, однак це далеко не так. Влітку ці окуляри знову вийдуть на модну арену та доповнюватимуть ваші стильні образи.



Трендові окуляри весна – літо 2021 / Harper's Bazaar

Черепахова оправа

У весняно-літньому сезоні одними з найголовніших фасонів стали великі форми окулярів. Це можуть бути квадратні чи округлі вироби, які виглядатимуть на вас ніби завеликими.



Трендові окуляри весна – літо 2021 / Harper's Bazaar



Трендові окуляри весна – літо 2021 / Harper's Bazaar

Cat eye

Оправа в стилі cat eye зазнала в цьому сезону певну трансформацію. Класичні окуляри стали ще графічнішими і "обросли" яскраво вираженими гострими кутами.



Трендові окуляри весна – літо 2021 / Harper's Bazaar

Прямокутні

Прямокутні окуляри з 1990-х настільки сподобалися трендсеттерам та модницям, що вони досі не збираються з ними прощатися. Прямокутні вироби представили під час Тижня моди багато дизайнерів, тож в цьому сезоні вони впевнено займають трендові позиції.



Трендові окуляри весна – літо 2021 / Harper's Bazaar