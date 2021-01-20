Половина зими вже позаду, тож багатьом набридли шапки. Якщо ви хочете додати у свої звичні образи різноманіття, то вам варто надихнутися на свіжі поєднання. Серед великого вибору шапок, є й інші варіанти головних уборів, які стануть чудовою альтернативою.

Зима – холодна пора року, тож не варто забувати про головний убір, пише Cosmopolitan. У цей період обов’язково треба захищати голову від морозу. На це є дві причини: без головного убору від низьких температур сильно страждає волосся і шкіра голови. Та й загалом шапка є чудовим аксесуаром, який не варто ігнорувати, але якщо вам вона добряче набридла за зиму, зверніть увагу на інші головні убори.

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Головні убори, які замінять шапку взимку

Фетровий капелюх

Навіть попри свій лаконічний дизайн, капелюх додає образу екстравагантності. Якщо вам хочеться різноманітності – обирайте фетрові капелюхи, адже образи з цим головним убором виходять дуже цікавими. Шанувальники класики можуть міксувати капелюх з вовняним пальто. Якщо ви надаєте перевагу розслабленим образам, то під капелюх підійдуть стьобані пальта та дублянки.



Головні убори, які можуть замінити шапку взимку / Фото з інстаграму

Кепка

Звісно, кепка не є надто вдалим варіантом для погодніх умов у -15, але здебільшого у нас вже довгий час спостерігається європейська зима, тож як тільки трохи потепліє, бейсболку можна сміливо одягати та міксувати з пуховиками, які підкреслюються поясом на талії, або з довгим пальтом. Для стильного образу обирайте кепку в тон верхнього одягу.



Головні убори, які можуть замінити шапку взимку / Фото з інстаграму

Берет

Француженки не перестають носити берет навіть взимку. Цей головний убір прекрасно подружиться з екошубою та довгим вовняним пальто оверсайз. Орієнтуйтеся на актуальний і розслаблений крій.



Головні убори, які можуть замінити шапку взимку / Фото з інстаграму

Панама

Хутряна панама – стильний і теплий аксесуар на зиму. У своїй універсальності вона абсолютно не поступається шапці біні, та й поєднувати її можна з чим завгодно – від шуб Teddy до дутих пуховиків, дублянок та пальт.



Головні убори, які можуть замінити шапку взимку / Фото з інстаграму

Дута косинка

Дута косика – ще одна тепла альтернатива шапці, що нагадує зразок тієї хустки, яку носили наші бабусі. Вона добре захищає голову від холоду. Косинку можна носити з пуховиками або пальтами.



Головні убори, які можуть замінити шапку взимку / Фото з інстаграму

Кепі

Кепі – улюблений головний убір Ірини Шейк та Кайї Гербер, який досі не втрачає актуальності. Він чудово поєднується з пальто та дутим пуховиком. Такий головний убір варто одягати коли на вулиці плюсова температура.



Головні убори, які можуть замінити шапку взимку / Фото з інстаграму

Вовняна пов’язка

Вовняна пов’язка – тепла і затишна альтернатива шапці. Вона зігріває вуха, не електризує і не заламує волосся. Такий головний убір можна носити з розпущеним волоссям, високим пучком та хвостом.



Головні убори, які можуть замінити шапку взимку / Фото з інстаграму