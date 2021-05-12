Цього сезону бренди представили мініспідниці з нульових, моделі з необробленими краями, кілька відтінків деніму та елегантні міді та максі з розрізами посередині.

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Довжина міні – ультратренд цього літа. Створюючи колекції дизайнери надихалися епохою двохтисячних, тож створили мініспідниці з деніму, які дають можливість показати стрункі ноги.

Цей елемент гардеробу чудово поєднується з жакетами, об’ємними сорочками, романтичними блузами та спортивними бомберами. Celine пропонують носити коротку спідницю в парі з худі, твідовим жакетом і високими кросівками.



Трендові літні спідниці / Vogue

Французький бренд Isabel Marant комбінує сексуальну модель з підтяжками в парі з ковбойськими черевиками і легкою блузою, а Chanel радять придбати влітку рожеві міні, яка чудово пасує до білої подовженої сорочки та босоніжок з тонкими ремінцями.



Трендові літні спідниці / Vogue



Трендові літні спідниці / Vogue

Стильну джинсову спідницю можна знайти в колекції української дизайнерки Ксенії Шнайдер. Бренд представив мініспідницю А-силуету, що складається з різних відтінків деніму, запозичених з минулих колекцій. Спідницю можна носит из майкою та туфлями, або з футболкою та білими кедами.



Трендові літні спідниці / Vogue

Дизайнери також представили спідницю максі та міді. Такі вироби радять носити з плетеними сандалями, панамами, сорочками та джинсовими куртками.



Трендові літні спідниці / Vogue



Трендові літні спідниці / Vogue



Трендові літні спідниці / Vogue