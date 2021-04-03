Трендові джинси цієї весни: які фасони одягають модниці в інстаграмі

Джинси – одна з найнеобхідніших базових речей у гардеробі. Джинси ідеально підходять для роботи, для прогулянок з друзями, для першого побачення, вечірок чи подорожей. Щоб розібратися, які джинси популярні в цьому сезоні – радимо звернути увагу на світлини модних блогерок.

Дівчата незалежно від віку та типу фігури колекціонують нові моделі джинсів, використовуючи їх не лише у повсякденних образах. Любов до джинсів показують і дизайнери, які кожен сезон включають джинси у свої модні покази.

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У цьому сезоні особливу популярність серед усіх моделей джинсів займають класичні та універсальні прямі джинси, які стануть базовим елементом гардероба.

Також не менш популярними вважаються джинси з розрізами, які вже приміряли чимало модниць. Французька модниця Жюлі Феррері на своїй особистій сторінці в інстаграмі показала чудовий образ, який можна скласти з такими джинсами. Вона одягнула жакет м’ятного кольору в парі з рожевими сабо та поєднала з голубими джинсами.

Португальська стилістка Софія Коельо обирає цього сезону широкі джинси з розрізами на колінах, а Емілі Ліндмарк поєднує білу сорочку з бейсболкою та голубими джинсами класичного крою.

Шведська модель Ельза Госк позує у широких блакитних джинсах, які поєднує з сірим жакетом оверсайз, а німецька інфлюенсерка Леоні Ганне яскравий рожевий жакет доповнює голубими джинсами з підкатами.

Британська модниця Алісія Родді одягає голубі широкі джинси під взуття на підборах, доповнюючи образ бежевим тренчем.