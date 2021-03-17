У цьому сезоні всі носитимуть джемпери з вирізами: стильні приклади
Ще наприкінці зими джемпер з вирізами заполонив інстаграм. Його одягали всі модниці та зірки стрітстайлу. Такий елемент гардеробу виглядає дуже стильно та привабливо. Водолазки з прорізами – відмінний спосіб оживити ваш образ.
Джерело:Vogue
Навесні такий джемпер стане хорошою базою для будь-якого аутфіту. Чистий крій без декору в таких джемперах врівноважують вирізи всіляких форм і розмірів.
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Ксенія Адонтс віддає перевагу мінімалістичному топу з розрізом у формі півмісяця. Стилізує вона його з модними штанами dad fit та кросівками dad sniekers.
Інфлюенсерка Джессі Баш робить ставку на базові кольори, обираючи білу водолазку з круглими вирізами на рукавах.
Прихильницями геометричних виробів є Тамара Калінич і Мікела Д'Анджело. Вони стилізували джемпери з джинсами, ланцюгами та бейсболками.
Анна-Лаура Маїс одягає чорний джемпер з глибоким вирізом в парі зі штанами зі зміїним принтом. Виглядає таке поєднання досить ефектно, якщо одягнути босоніжки на підборах, як це зробила модниця.
До джемпера з глибоким вирізом підбирайте різноманітні ланцюжки з масивними кулонами, або ж у вигляді трендових різнокаліберних ланцюжків.
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