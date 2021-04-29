Весною завжди під приціл потрапляють жіночі туфлі на низькій підошві – балетки. У цьому сезоні вони можуть бути виготовлені зі шкіри, атласу, з ремінцями або стрічками біля щиколоток та мати круглий, квадратний або гострий носок.

Перші балетки з’явилися ще у XVIII столітті, втім стали популярними лише у 1950-х завдяки іконі стилю Одрі Гепберн. Знаменитість носила балетки з чорною водолазкою та штанами, елегантними вечірніми сукнями, спідницями, блузами, тренчами та навіть пальтами. Тепер улюблене взуття Одрі знову в моді.

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Навіть попри те, що кросівки цього сезону займають особливе місце, все одно жіночне та легке взуття не втрачає своєї актуальності. Традиційні балетки повинні бути в гардеробі кожної модниці, адже саме вони змінюють кеди та кросівки.

Креативна директорка бренду Christian Dior Марія Грація К’юрі у колекції весна – літо 2021 представила чорну й темно-синю сітку на простих та елегантних балетках із зав’язками біля щиколоток.



Трендові балетки весна – літо 2021 / Vogue

Carolina Herrera наочно продемонстрували у своїй колекції, як можна створити ніжний образ завдяки сукні в горошок та шкіряним чорним балеткам з гострим носком.



Трендові балетки весна – літо 2021 / Vogue

Celine представили на моделі спортивні штани, які зафіксували з худі та вітрівкою. Аутфіт доповнили балетки, прикрашені мінімалістичними бантами.



Трендові балетки весна – літо 2021 / Vogue

Цієї весни обирайте лаконічні чорні пари з квадратним носком, натхненні балетними туфлями. Дівчата, які віддають перевагу загостреному носку – варто придивитися до моделей Max Mara і Emilia Wickstead.



Трендові балетки весна – літо 2021 / Vogue



Трендові балетки весна – літо 2021 / Vogue



Трендові балетки весна – літо 2021 / Vogue