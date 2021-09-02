Трендове взуття осені: що пропонують носити провідні it-girls

Восени ми носимо найрізноманітніше взуття – від стильних балеток до високих чобіт на підборах. Все це залежить від погоди. До прикладу, якщо у вересні модниці можуть одягнути відкриті босоніжки, то вже у жовтні образи доповнюють чоботи, а в листопаді – черевики. Як не розгубитися у різноманітті осіннього взуття та зрозуміти, що саме зараз в моді – читайте далі.

Тенденції у взутті, як і ключові напрямки сезону, змінюються досить часто. Дизайнери представляють під час показів цікаві моделі, втім популярними у сучасному світі їх роблять саме стрітстайл-зірки та інфлюенсери.

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Найпопулярнішим осіннім взуттям можна по праву назвати ковбойські чоботи. Їх вже відтепер починають активно носити модниці в парі з бермудами, шортами і жакетами. Модель Кендалл Дженнер показала чарівний образ, поєднавши топ з тренчем та високими чорними ковбойками.

Незмінно восени з нами залишаються кеди та кросівки, балетки та лофери, а от серед новинок модниці обрали взуття на масивній підошві та моделі з хутром. Першу пару рожевого кольору від бренду Versace нещодавно одягала на вечірку Бейонсе, а взуття із хутром вже вдало поєднує зі светрами та кардиганами Перніль Тейсбек.

Основні тренди осіннього взуття

Важливо дотримуватись вишуканого стилю не тільки в одязі, але й інтер’єрі. Допоможуть вам у цьому електрокаміниВиробники подбали не тільки про їхню якість і безпечність, але й про дизайн, який ідеально доповнить вигляд вашого помешкання.

Взуття на платформі

Сюди можна віднести різні види лоферів, боти чи туфлі на масивних підборах.



Стильне взуття осені 2021 / Фото з Vogue

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Високі кеди та кросівки

"Класичні моделі від Converse та Nike яскраві приклади цього тренду, проте ви можете зупинитись і на абсолютно інших брендах та дизайнерських рішеннях", – йдеться в дописі.



Стильне взуття осені 2021 / Фото з інстаграму Pump Your Studio

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Балетки

Восени особливо популярними залишаються варіанти з гострим та квадратним мисом.



Стильне взуття осені 2021 / Фото з Pinterest

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Моделі з хутром назовні

"Від сандалів і до чобіт – сьогодні хутро присутнє чи не усюди. Однозначно варіант не для кожного, але якщо фешн-індустрія - це ваша стихія, тоді сміливо експериментуйте", – пишуть стилісти.



Стильне взуття осені 2021 / Фото з інстаграму Перніль Тейсбек

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Взуття в стилі Mary Jane

Характерна перетинка може бути присутньою як у мінімалістичних балетках, так і в парі на масивній платформі. Цей тренд додає нотки інфантильності та модної родзинки навіть найпростішому образу.



Стильне взуття осені 2021 / Фото з інстаграму Pump Your Studio

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Лофери, броги, дербі

"Від класичних моделей і до екстравагантних із надписами та на гіперболізованій підошві. Лофери можуть стати універсальною парою в гардеробі, адже підійдуть і для офісного/шкільного дрескоду і для вечірніх прогулянок", – йдеться в інстаграм-дописі.



Стильне взуття осені 2021 / Фото з інстаграму Pump Your Studio

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Ковбойки

Уже не перший сезон ця модель є однією з найпопулярніших серед фешн-інфлуенсерів. Цікаво вони виглядають у поєднанні з романтичними сукнями та діловими костюмами.



Стильне взуття осені 2021 / Фото з інстаграму Pump Your Studio

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Челсі

Челсі – найбільш стриманий та лаконічний варіант взуття на осінь. Вони однозначно підійдуть для консерваторів та любителів мінімалізму.



Стильне взуття осені 2021 / Фото з Pinterest

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Ботильйони з архітектурними підборами

"Якщо ви не готові до різких експериментів із взуттям, пропонуємо розпочати з окремих елементів, до прикладу, підборів. Нехай сама пара буде виконана в приглушених тонах, а підбори нагадуватимуть витвір мистецтва чи геометричну фігуру", – пишуть стилісти.



Стильне взуття осені 2021 / Фото з Vogue