Тенденції у взутті, як і ключові напрямки сезону, змінюються досить часто. Дизайнери представляють під час показів цікаві моделі, втім популярними у сучасному світі їх роблять саме стрітстайл-зірки та інфлюенсери.

Партнерський матеріал Парові каміни в класичному стилі для квартири і будинку: огляд сучасних елементів інтер'єру

Найпопулярнішим осіннім взуттям можна по праву назвати ковбойські чоботи. Їх вже відтепер починають активно носити модниці в парі з бермудами, шортами і жакетами. Модель Кендалл Дженнер показала чарівний образ, поєднавши топ з тренчем та високими чорними ковбойками.

Незмінно восени з нами залишаються кеди та кросівки, балетки та лофери, а от серед новинок модниці обрали взуття на масивній підошві та моделі з хутром. Першу пару рожевого кольору від бренду Versace нещодавно одягала на вечірку Бейонсе, а взуття із хутром вже вдало поєднує зі светрами та кардиганами Перніль Тейсбек.

Важливо дотримуватись вишуканого стилю не тільки в одязі, але й інтер’єрі. Допоможуть вам у цьому електрокаміни Dimplex. Виробники подбали не тільки про їхню якість і безпечність, але й про дизайн, який ідеально доповнить вигляд вашого помешкання.

Основні тренди осіннього взуття

Взуття на платформі

Сюди можна віднести різні види лоферів, боти чи туфлі на масивних підборах.



Стильне взуття осені 2021 / Фото з Vogue

⠀

Високі кеди та кросівки

"Класичні моделі від Converse та Nike яскраві приклади цього тренду, проте ви можете зупинитись і на абсолютно інших брендах та дизайнерських рішеннях", – йдеться в дописі.



Стильне взуття осені 2021 / Фото з інстаграму Pump Your Studio

⠀

Балетки

Восени особливо популярними залишаються варіанти з гострим та квадратним мисом.



Стильне взуття осені 2021 / Фото з Pinterest

⠀

Моделі з хутром назовні

"Від сандалів і до чобіт – сьогодні хутро присутнє чи не усюди. Однозначно варіант не для кожного, але якщо фешн-індустрія - це ваша стихія, тоді сміливо експериментуйте", – пишуть стилісти.



Стильне взуття осені 2021 / Фото з інстаграму Перніль Тейсбек

⠀

Взуття в стилі Mary Jane

Характерна перетинка може бути присутньою як у мінімалістичних балетках, так і в парі на масивній платформі. Цей тренд додає нотки інфантильності та модної родзинки навіть найпростішому образу.



Стильне взуття осені 2021 / Фото з інстаграму Pump Your Studio

⠀

Лофери, броги, дербі

"Від класичних моделей і до екстравагантних із надписами та на гіперболізованій підошві. Лофери можуть стати універсальною парою в гардеробі, адже підійдуть і для офісного/шкільного дрескоду і для вечірніх прогулянок", – йдеться в інстаграм-дописі.



Стильне взуття осені 2021 / Фото з інстаграму Pump Your Studio

⠀

Ковбойки

Уже не перший сезон ця модель є однією з найпопулярніших серед фешн-інфлуенсерів. Цікаво вони виглядають у поєднанні з романтичними сукнями та діловими костюмами.



Стильне взуття осені 2021 / Фото з інстаграму Pump Your Studio

⠀

Челсі

Челсі – найбільш стриманий та лаконічний варіант взуття на осінь. Вони однозначно підійдуть для консерваторів та любителів мінімалізму.



Стильне взуття осені 2021 / Фото з Pinterest

⠀

Ботильйони з архітектурними підборами

"Якщо ви не готові до різких експериментів із взуттям, пропонуємо розпочати з окремих елементів, до прикладу, підборів. Нехай сама пара буде виконана в приглушених тонах, а підбори нагадуватимуть витвір мистецтва чи геометричну фігуру", – пишуть стилісти.



Стильне взуття осені 2021 / Фото з Vogue