Гарячі хіти: найкраще взуття з Тижня моди у Мілані, які восени будуть носити всі
На початку березня завершився Тиждень моди у Мілані, на якому дизайнери показали стильні варіанти взуття, яке буде актуальним восени. Представники моди зазначають, що колекції представлені на Тижні моди у Мілані, у порівнянні з минулими сезонами стали практичними та простими. Дизайнери почали створювати речі поза сезонами, які ми будемо носити багато років.
Джерело:Vogue
Версії взуття на всі випадки життя представили Max Mara, Fendi та Alberta Ferretti. Креативний директор Max Mara Ян Гриффітс пропонує носити лофери на підборах, поєднуючи їх зі шкарпетками в тон до одягу. Креативний директор Fendi Кім Джонс пропонує восени придбати чоботи прямим халявою на стійкому каблуці і універсальні босоніжки бежевого кольору, які можна носити з колготками.
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Alberta Ferretti один із небагатьох брендів, які радить додати в осінній гардероб багато кольору, а почати варто із взуття. На кутюрних показах моди бренд Valentino показав туфлі на платформі. Схоже в наступному сезоні нас чекають забуті туфлі з нульових.
Раф Сімонс та Міучча Прада над створенням нової колекції працювали з кольорами. Всі їхні моделі покриті паєтками та орнаментами. Etro представили ошатні ботфорти на плоскому ходу, прикрашені золотою тасьмою.
Salvatore Ferragamo пропонує носити чоботи-козаки кожного дня поєднуючи їх зі штанними костюмами та сукнями. Модель "мотоекіпірування" виручить вас в абсолютно будь-яку погоду і в будь-якій ситуації.
Marni представили гостроносі кеди, а Джонатан Андерсон створив золотисті гумові напівчоботи з тієї гігантським ланцюгом. Влітку всі інфлюенсери носили в’єтнамки The Row, а на хвилі стійкої популярності 1990-х MM6 Maison Margiela і Sportmax вирішили замахнутися на звання хіта майбутнього сезону та випустили варіацію у вигляді витончених босоніжок.
Креативний директор Blumarine Нікола Броньяно створює речі з гардероба Періс Гілтон 1990-х та 2000-х років. На моделях показу можна побачити і туфлі з довгими зав'язками, що обвивають всю ногу майже до самих стегон. Tod's пропонують своїм шанувальникам класичні човники на низьких підборах і лофери на товстому стійкому каблуці.
Взуття представлене на Тижні моди в Мілані
Alberta Ferretti осінь-зима 2021 / Vogue
Blumarine осінь-зима 2021 / Vogue
Alberta Ferretti осінь-зима 2021 / Vogue
Marni осінь-зима 2021 / Vogue
Salvatore Ferragamo осінь-зима 2021 / Vogue
Sportmax осінь-зима 2021 / Vogue
Tod's осінь-зима 2021 / Vogue
No. 21 осінь-зима 2021 / Vogue
MSGM осінь-зима 2021 / Vogue
Alberta Ferretti осінь-зима 2021 / Vogue
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