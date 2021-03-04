На початку березня завершився Тиждень моди у Мілані, на якому дизайнери показали стильні варіанти взуття, яке буде актуальним восени. Представники моди зазначають, що колекції представлені на Тижні моди у Мілані, у порівнянні з минулими сезонами стали практичними та простими. Дизайнери почали створювати речі поза сезонами, які ми будемо носити багато років.

Версії взуття на всі випадки життя представили Max Mara, Fendi та Alberta Ferretti. Креативний директор Max Mara Ян Гриффітс пропонує носити лофери на підборах, поєднуючи їх зі шкарпетками в тон до одягу. Креативний директор Fendi Кім Джонс пропонує восени придбати чоботи прямим халявою на стійкому каблуці і універсальні босоніжки бежевого кольору, які можна носити з колготками.

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Alberta Ferretti один із небагатьох брендів, які радить додати в осінній гардероб багато кольору, а почати варто із взуття. На кутюрних показах моди бренд Valentino показав туфлі на платформі. Схоже в наступному сезоні нас чекають забуті туфлі з нульових.

Раф Сімонс та Міучча Прада над створенням нової колекції працювали з кольорами. Всі їхні моделі покриті паєтками та орнаментами. Etro представили ошатні ботфорти на плоскому ходу, прикрашені золотою тасьмою.

Salvatore Ferragamo пропонує носити чоботи-козаки кожного дня поєднуючи їх зі штанними костюмами та сукнями. Модель "мотоекіпірування" виручить вас в абсолютно будь-яку погоду і в будь-якій ситуації.

Marni представили гостроносі кеди, а Джонатан Андерсон створив золотисті гумові напівчоботи з тієї гігантським ланцюгом. Влітку всі інфлюенсери носили в’єтнамки The Row, а на хвилі стійкої популярності 1990-х MM6 Maison Margiela і Sportmax вирішили замахнутися на звання хіта майбутнього сезону та випустили варіацію у вигляді витончених босоніжок.

Креативний директор Blumarine Нікола Броньяно створює речі з гардероба Періс Гілтон 1990-х та 2000-х років. На моделях показу можна побачити і туфлі з довгими зав'язками, що обвивають всю ногу майже до самих стегон. Tod's пропонують своїм шанувальникам класичні човники на низьких підборах і лофери на товстому стійкому каблуці.

Взуття представлене на Тижні моди в Мілані



Alberta Ferretti осінь-зима 2021 / Vogue



Blumarine осінь-зима 2021 / Vogue



Alberta Ferretti осінь-зима 2021 / Vogue



Marni осінь-зима 2021 / Vogue



Salvatore Ferragamo осінь-зима 2021 / Vogue



Sportmax осінь-зима 2021 / Vogue



Tod's осінь-зима 2021 / Vogue



No. 21 осінь-зима 2021 / Vogue



MSGM осінь-зима 2021 / Vogue



Alberta Ferretti осінь-зима 2021 / Vogue