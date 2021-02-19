Сорочки, тай-дай і денім: трендове вбрання із серіалу "Друзі", яке ми будемо носити цієї весни

Тренди нульових знову повертаються в моду. Те, що одягали наші улюблені актори для зйомок у серіалі, через десятки років не втратило своєї актуальності. Які речі з серіалу "Друзі" зараз в тренді – читайте далі.

Деякі стилісти досі вважають серіал "Друзі" одним із найстильніших проєктів за увесь час, а Рейчел, Моніку, Чендлера і Джої – головними іконами стилю.

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Моніка запам’яталася всім своїми коктейльними сукнями. У гардеробі Рейчел були топи в білизняному стилі, джинсові комбінезони та мініспідниці, які зараз на піку популярності.

Знамениті шкіряні штани у яких Росс пішов на побачення зараз особливо актуальні, а світшоти Джої не перестають носити зірки та блогери.

Тваринний принт

Рейчел просто обожнювала тваринний принт, тож носила і коров’ячі пальта, і леопардові жакети. У новому сезоні принти знову з’являться на модницях. Леопардову спідницю можна побачити на прикладі мініспідниці Khaite.



Тренди одягу із серіалу "Друзі" / Peopletalk

Шкіряна куртка

Впродовж усіх сезонів Джої не переставав носити косуху. Схожа модель була й у Росса. Втім тренд на шкіряну куртку популярний і досі. Стильні варіанти можна знайти в будь-якому магазині мас-маркету.



Тренди одягу із серіалу "Друзі" / Peopletalk

Мініспідниця

Коротка спідниця – ультратренд майбутнього сезону. Безліч представлених моделей можна побачити в колекціях Miu Miu і David Koma. Беріть приклад з Рейчел та носіть мініспідниці з вололазками та світшотами оверсайз.



Тренди одягу із серіалу "Друзі" / Peopletalk

Тай-дай

Фібі носила у серіалі принт тай-дай ще далеко до того, коли це почали робити всі. У футболці такого принту з’являлася і Рейчел. Обоє носили модель Juicy Couture.



Тренди одягу із серіалу "Друзі" / Peopletalk

Денім

У гардеробі Моніки було чимало деніму – від джинсів до комбінезонів. Денім вже давно вважається матеріалом, який ніколи не вийде з моди. В новому сезоні особливо актуальними будуть речі з деніму виконані в техніці печворк.



Тренди одягу із серіалу "Друзі" / Peopletalk

Фірмовий світшот

Усі пам’ятають знамениті світшоти KNICKS, що носив Джої? У таких схожих інколи з’являлася і Рейчел. Такі моделі будуть мастехевом майбутнього сезону завдяки тренду на вінтажні речі.



Тренди одягу із серіалу "Друзі" / Peopletalk

Футболка + лонгслів

Можна вважати, що у серіалі "Друзі" Чендлер започаткував моду на поєднання лонгсліву з футболкою. Стилісти радять використовувати такий прийом у новому сезоні.



Тренди одягу із серіалу "Друзі" / Peopletalk

Вкорочені сорочки

Вкорочені сорочки любила одягати Рейчел, а згодом французький дизайнер Симон Порт Жакмюс додав їх у свою колекцію SS 21. У новому сезоні дизайнер пропонує їх носити зі стильними зав’язками, які вже випробувала на собі Леоні Ганне та Ніколь Потуральські.



Тренди одягу із серіалу "Друзі" / Peopletalk