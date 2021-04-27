Трендове літнє взуття 2021: добірка найкращих моделей

До літа залишився всього лише місяць, тож варто подбати про актуальне взуття для спекотної пори року. Модне літнє взуття – головний об’єкт майбутнього шопінгу, тож розповідаємо вам про 8 головних тенденцій, які вже зараз носять стильні інфлюенсери.

Створити безліч цікавих образів влітку дозволить практичне літнє взуття – сандалі. Дизайнери підготували моделі, які здатні підкреслити індивідуальність та жіночність власного стилю. Зробити це влітку буде зовсім просто, адже в добірці ви знайдете чимало оригінального та зручного взуття.

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Зверніть увагу на взуття, у яких витриманий баланс комфорту та стилю. У першу чергу – на моделі з абсолютно плоскрю підошвою. Це не тільки данина зручності, але і найактуальніша тенденція цього літа.

Сандалі на низькій підошві – базовий елемент літнього гардероба, без якого не обійтися. Це взуття має обов’язково бути гардеробі кожної дівчини. Втім асортимент літніх виробів настільки великий, що дозволить обрати модель, з якою вам не захочеться розлучатися ціле літо.

Шльопанці з ремінцями

Цього літа особливу увагу приковує до себе взуття з широкими ремінцями, яке називають біркенштоками. Біркенштоки – це літнє взуття, що носить свою назву від німецького взуттєвого бренду Birkenstock.

Саме ця компанія почала виробляти комфортні шльопанці з анатомічно правильною формою підошви. Потім все подібне взуття почали називати біркенштоками.



Трендове літнє взуття 2021 / Фото з інстаграму

Босоніжки на зав’язках

Для тих, хто шукає класичне взуття з романтичними нотками, варто звернути увагу на босоніжки із зав’язками нейтральних чи яскравих кольорів. Прихильниці мінімалістичних образів обожнюють сандалі чи босоніжки на зав’язках, яке обгортає щиколотки.

Довгі стрічки і ремінці, шкіряні шнурки, обв’язані навколо ноги кілька разів, виглядають дуже красиво.



Трендове літнє взуття 2021 / Фото з інстаграму



Трендове літнє взуття 2021 / Фото з інстаграму

В’єтнамки

В’єтнамки на підборах чи платформі стали фаворитами інфлюенсерів та модниць інстаграму. У цьому сезоні в’єтнамки стали мінімалістичнішими. Обирайте в’єтнамки на літо з дутими ремінцями, на невеликій платформі чи на маленьких підборах.

Влітку дизайнери радять одягати в’єтнамки на прогулянку містом, в офіс та поєднувати зі штанами палаццо, сукнями, шортами чи спідницями.



Трендове літнє взуття 2021 / Фото з інстаграму

Закриті сандалі

Одні з найпопулярніших моделей серед літнього взуття називають рибальськими. Це взуття щільно закриває ноги завдяки багатьом ремінцям, однак дозволяє нозі дихати та відчувати прохолоду в спекотний день. Таке взуття чудово поєднається зі штанними костюмами, джинсами та навіть сукнями.



Трендове літнє взуття 2021 / Фото з інстаграму

Сандалі з широкими ремінцями на липучках

Інстаграм-модниці все частіше показують своє улюблене взуття – сандалі з широкими ремінцями. Такі вже одягає Ельза Госк з телячої шкіри від Chanel, британська модниця Джессі Буш та багато інших.

Цього літа сандалі з липучками натхнені культовим взуттям 1990-х, які перекочували з показу Chanel весна – літо 2020 у цей сезон – будуть надзвичайно популярними.



Трендове літнє взуття 2021 / Фото з інстаграму



Трендове літнє взуття 2021 / Фото з інстаграму



Трендове літнє взуття 2021 / Фото з інстаграму

Сабо на підборах

Влітку в моді будуть сабо на підборах яскравих кольорів. Таке взуття в теплу пору року стане чудовою альтернативою туфлям. Вони виглядають досить свіжо та додають особливого шарму та новизни навіть найпростішому образу.

Сабо підкреслюють жіночність та візуально подовжують ноги. Це взуття подружиться з будь-яким елементом вашого гардеробу – від спідниць та суконь до джинсів та легінсів зі штрипками.



Трендове літнє взуття 2021 / Фото з інстаграму



Трендове літнє взуття 2021 / Фото з інстаграму

Клоги

Взуття, які називають клогами мають одну особливість – дерев’яну підошву. Це взуття вже встигло прижитися в аутфітах багатьох модниць. Стилісти радять обирати влітку це взуттям тим, хто любить зручність і комфорт.

Серед шанувальників сабо на дерев’яній підошві – іспанка Бланка Міро, британська ікона стилю Алекса Чанг, американська акторка Хлоя Севіньї та модниця Леандра Медін.



Трендове літнє взуття 2021 / Фото з інстаграму

Сандалі з ремінцями

Сандалі з ремінцями – ідеальне літнє взуття, яке можна носити увесь день. Завдяки міцним широким ремінцям та плоскій підошві воно ідеально підходить для довгих прогулянок. Ремінець на щиколотці краще закріплює ногу, а м’яка підошва забезпечує зручністю та комфортом.



Трендове літнє взуття 2021 / Фото з інстаграму



Трендове літнє взуття 2021 / Фото з інстаграму