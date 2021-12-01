Тренди зими 2021/22: що ми будемо носити в холодну пору року

Кожна модниця хоче красиво виглядати незалежно від сезону. На перший погляд здається, що в холодну пору дуже важко скласти стильний аутфіт, втім це зовсім не так. Зима – чудовий час для експериментів, тому уважніше придивіться до трендових елементів гардероба.

Час досить стрімко пролетів і зима вступила у свої права. Радимо в перший день останнього місяця року звернути увагу на трендові речі, які будуть в моді аж до початку весняно-літнього сезону 2022.

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Серед основних трендів – шаховий принт, який повернувся до нас з кінця минулого року. Зверніть увагу на шкіряні штани на флісі, теплі трикотажні костюми, светри чи жилети в ромбовий принт. Серед верхнього одягу будуть переважати шуби зі штучного хутра, а от до головних уборів можна віднести ексцентричні балаклави.

Шаховий принт

Шаховий принт набував популярності ще наприкінці 2020 року, а вже у 2021 повернувся з новою силою. Шахова клітинка з’явилася у колекціях Erdem, Balenciaga, Vivienne Westwood, Louis Vuitton, Gucci, Lanvin та багатьох інших.

Особливу увагу світових інфлюенсерів привернули шуби Stand Studio у класичну чорно-білу шахову клітинку, а також коричнево-чорну. Шуба є не лише стильним верхнім одягом, але й чудово виконує свою функцію в холодну пору року.Такий верхній одяг чудово поєднується зі штанами, джинсами, чоботами та навіть кросівками.



Актуальні тренди зими 2021/22 / Фото з інстаграму



Актуальні тренди зими 2021/22 / Фото з інстаграму Марини Мартинів

Шкіряні штани

Шкіра перекочувала з літнього сезону в зимовий. Шкіряні штани вважаються чудовою річчю у міжсезоння, втім для зимового періоду дизайнери продумали утеплені варіанти, в яких вам не буде холодно. У колекціях брендів осінь-зима 2021/2022 з’явилися як класичні чорні прямі штани, так і кольорові шкіряні, а також широкі й вузькі.

Такі штани легко вписати в будь-який стиль та комбінувати з іншим одягом – сорочками, светрами чи кардиганими. З ними також вдало поєднується верхній одяг – дублянки, пальта, пуховики чи шуби.

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Серед взуття, то найбільш влучно доповнюють штани зі шкіри чоботи-челсі або з чоботи на підборах. Обирайте взимку варіанти чорного, коричневого або молочного кольору. Щоб створити по-особливому ефектний образ, можете довершити такі штани шкіряною сорочкою.



Актуальні тренди зими 2021/22 / Фото з інстаграму



Актуальні тренди зими 2021/22 / Фото з інстаграму Алісії Родді

Екохутро

Стрітстайл-зірки вже не один сезон носять виключно верхній одяг зі штучного хутра. Серед актуальних моделей, як завжди, перемагають оверсайз-моделі, пухнасті шуби з овчини та кольорові моделі. Варто зазначити, що останніх виробів зараз дедалі побільшало, але наважитися їх носити можуть не всі.

Якщо ви любите класику, то обирайте коричневу, молочну, бежеву або білосніжну шубу, яка стане ідеальним доповненням до вашого вбрання.



Актуальні тренди зими 2021/22 / Фото з інстаграму Соні Лисон



Актуальні тренди зими 2021/22 / Фото з інстаграму Соні Лисон

Ромбовий принт

Ромбового принту взимку буде надзвичайно багато. З верхнього одягу та пуловерів він перекочує в аксесуари, блузи, сорочки та штани. Найбільше ромбових принтів у своїх колекціях представили Valentino. Як виглядає стильний плащ на собі ще восени показала шведська модниця Ельза Госк. Взимку звертайте увагу на затишні светри, жилетки і кардигани.



Актуальні тренди зими 2021/22 / Фото з інстаграму Ельзи Госк



Актуальні тренди зими 2021/22 / Фото з інстаграму Vogue

Трикотажний костюм

Розслаблені та затишні речі завжди будуть в тренді у холодну пору року. Цього сезону на модну арену виходять не штанні костюми, а спідниці міді з топами на довгий рукав.



Актуальні тренди зими 2021/22 / Фото з інстаграму



Актуальні тренди зими 2021/22 / Фото з Vogue

Балаклава

Одним з найексцентричніших головних уборів цієї зими вважається балаклава. Такий виріб є досить сміливим, тож одягнути його зможе не кожна модниця. Балаклави вже давно перестали бути просто елементом спортивного стилю, тому стилісти радять запроваджувати цей головний убір у міський стиль.

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Цього сезону обирайте балаклаву в тон до вашого верхнього одягу. Запевняємо, аутфіт вийде неймовірно стильним. Чудовий приклад носіння балаклави показала на собі львівська блогерка Діана Червінська.



Актуальні тренди зими 2021/22 / Фото з інстаграму Каролін Бломст



Актуальні тренди зими 2021/22 / Фото з інстаграму Діани Червінської