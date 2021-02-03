Тренди – поняття швидкоплинне, у модних глянцях можна чітко прослідкувати, як щодня у цій рубриці з’являються все нові і нові елементи гардеробу, які активно приміряють на собі інфлюенсери. Що особливо припало до душі модницям інстаграму – дивіться у добірці.

Джерело: 24 канал

Стильні інфлюенсери – це не просто новомодний англіцизм, а конкретний інструмент брендів, чи окремих елементів гардеробу в боротьбі за популярність.

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Модні зірки інстаграму вже давно стали агентами та популяризаторами впливу. Ті речі, які вони приміряють на собі, за деякий час хочуть приміряти більшість модниць.

За інстаграм-сторінками стильних дівчат стежать мільйони прихильників. До прикладу, німецька блогерка Леоні Ганне зі своєю 3-мільйонною аудиторією є для своїх фанатів авторитетом і безумовним лідером думки.

"Інфлюенсери схожі на новий каталог", – каже дизайнерка білизни Тайлін Нгуєн. За її словами, дивитись на стильних зірок інстаграму набагато простіше, ніж зайти в магазин з цілою купою речей на полицях, які ви не знаєте, і з цього самостійно складати образ.

Що вже активно одягають фешіоністи та пропагують у своїх профілях – дивіться у добірці.

Кепка

Блуза з коміром

Блуза-топ

Светр поверх верхнього одягу

Total look

Колорблок

Спортивний костюм