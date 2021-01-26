Обираємо взуття на весну: 11 актуальних трендів, на які треба звернути увагу
Стильне взуття – слабкість кожної модниці. Перед тим, як розпрощатися із зимовим взуттям, радимо звернути увагу на весняне, яке вже зовсім скоро буде актуальним.
Джерело: Harper's Bazaar
Взуття на весну представлене дизайнерами досить різноманітне. Серед модельного ряду можна знайти стильну пару для походу в офіс, на прогулянку, або для святкових виходів.
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Трендове весняне взуття
Сандалії в грецькому стилі від Alevi
Босоніжки в грецькому стилі – одна з головних тенденцій цього року, тож багато дизайнерів включили це взуття у свої колекції. Сандалі в грецькому стилі, з простими, але водночас, витонченими аспектами, дозволяють проявити жіночність. Якщо правильно підібрати вид, колір, форму босоніжок – будь-яка жінка відчує себе у них чарівною.
Трендове взуття на весну 2021 / Harper's Bazaar
Козаки від Isabel Marant
Чоботи в ковбойському стилі на початку весни варто міксувати з широкими штанами. За прикладом модних інфлюенсерів штанину треба заправляти в халяву чобіт. Також їх можна носити з сукнями максі та шкіряною курткою.
Трендове взуття на весну 2021 / Harper's Bazaar
Лофери від Emme Parsons
Лофери з року в рік залишаються незмінною класикою. Вони стануть чудовим варіантом для плавного переходу від прохолодної пори року в теплу.
Трендове взуття на весну 2021 / Harper's Bazaar
Шкіряні босоніжки з ремінцем від Jimmy Choo
Об'єднуючи дві головні тенденції 90-х – шкіряні босоніжки і ланцюжки на щиколотці – це must-have кожного гардеробу.
Трендове взуття на весну 2021 / Harper's Bazaar
Сандалі з шовковими зав'язками від Gianvito Rossi
Додати нотки елегантності вашим образам допоможуть сандалі з шовковими зав’язками. Такий варіант ви можете сміливо одягати вже у травні, а поки що просто уважніше придивіться саме до цієї моделі.
Трендове взуття на весну 2021 / Harper's Bazaar
Вельветові сандалі від Arizona Love
Дизайнери втілили у вельветових сандалях давно забуті спогади літніх табірних днів з дитинства. Ностальгія за прекрасним часом змусить інстаграм-зірок придбати саме таку модель для своїх стильних образів.
Трендове взуття на весну 2021 / Harper's Bazaar
Сітчасті туфлі від Bottega Veneta
Таку модель активно приміряла у своїх образах стрітстайл-зірка Леоні Ганне. Дівчина відтепер показує, як та з чим варто стилізувати таке делікатне взуття.
Трендове взуття на весну 2021 / Harper's Bazaar
Хутряні тапочки від Emme Parsons
З приходом весни ваші ноги можуть відчувати себе комфортно навіть в офісі. М'яка овеча шерсть припаде до душі навіть найзавзятішим любителькам каблуків.
Трендове взуття на весну 2021 / Harper's Bazaar
Сандалі з драпіровкою від Balenciaga
Модель з відкритим носиком і п'ятою – відмінний варіант для спекотної погоди. Вже зараз ви можете придивлятися у магазинах до таких моделей взуття. Мас-маркети часто уподібнюються у своїх колекціях до люксових дизайнерів, тож таких сандалів на полицях вже зовсім згодом з’явиться чимало.
Трендове взуття на весну 2021 / Harper's Bazaar
Сандалі з ремінцями-канатами від Isabel Marant
Розкрийте свій богемний дух за допомогою взуття, яка додасть вам розслаблений вигляд.
Трендове взуття на весну 2021 / Harper's Bazaar
Еластичні балетки від Emme Parsons
Минулого сезону вітчизняні та світові інфлюенсерки намагалися створити стильний аутфіт за допомогою цих балеток, однак значним успіхом ці спроби не увінчалися. Вже навесні 2021 року модні стилісти зазначають, що таку модель взуття будуть носити буквально всі.
Трендове взуття на весну 2021 / Harper's Bazaar
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