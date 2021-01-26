Стильне взуття – слабкість кожної модниці. Перед тим, як розпрощатися із зимовим взуттям, радимо звернути увагу на весняне, яке вже зовсім скоро буде актуальним.

Джерело: Harper's Bazaar

Взуття на весну представлене дизайнерами досить різноманітне. Серед модельного ряду можна знайти стильну пару для походу в офіс, на прогулянку, або для святкових виходів.

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Трендове весняне взуття

Сандалії в грецькому стилі від Alevi

Босоніжки в грецькому стилі – одна з головних тенденцій цього року, тож багато дизайнерів включили це взуття у свої колекції. Сандалі в грецькому стилі, з простими, але водночас, витонченими аспектами, дозволяють проявити жіночність. Якщо правильно підібрати вид, колір, форму босоніжок – будь-яка жінка відчує себе у них чарівною.



Трендове взуття на весну 2021 / Harper's Bazaar

Козаки від Isabel Marant

Чоботи в ковбойському стилі на початку весни варто міксувати з широкими штанами. За прикладом модних інфлюенсерів штанину треба заправляти в халяву чобіт. Також їх можна носити з сукнями максі та шкіряною курткою.



Трендове взуття на весну 2021 / Harper's Bazaar

Лофери від Emme Parsons

Лофери з року в рік залишаються незмінною класикою. Вони стануть чудовим варіантом для плавного переходу від прохолодної пори року в теплу.



Трендове взуття на весну 2021 / Harper's Bazaar

Шкіряні босоніжки з ремінцем від Jimmy Choo

Об'єднуючи дві головні тенденції 90-х – шкіряні босоніжки і ланцюжки на щиколотці – це must-have кожного гардеробу.



Трендове взуття на весну 2021 / Harper's Bazaar

Сандалі з шовковими зав'язками від Gianvito Rossi

Додати нотки елегантності вашим образам допоможуть сандалі з шовковими зав’язками. Такий варіант ви можете сміливо одягати вже у травні, а поки що просто уважніше придивіться саме до цієї моделі.



Трендове взуття на весну 2021 / Harper's Bazaar

Вельветові сандалі від Arizona Love

Дизайнери втілили у вельветових сандалях давно забуті спогади літніх табірних днів з дитинства. Ностальгія за прекрасним часом змусить інстаграм-зірок придбати саме таку модель для своїх стильних образів.

Трендове взуття на весну 2021 / Harper's Bazaar

Сітчасті туфлі від Bottega Veneta

Таку модель активно приміряла у своїх образах стрітстайл-зірка Леоні Ганне. Дівчина відтепер показує, як та з чим варто стилізувати таке делікатне взуття.



Трендове взуття на весну 2021 / Harper's Bazaar

Хутряні тапочки від Emme Parsons

З приходом весни ваші ноги можуть відчувати себе комфортно навіть в офісі. М'яка овеча шерсть припаде до душі навіть найзавзятішим любителькам каблуків.

Трендове взуття на весну 2021 / Harper's Bazaar

Сандалі з драпіровкою від Balenciaga

Модель з відкритим носиком і п'ятою – відмінний варіант для спекотної погоди. Вже зараз ви можете придивлятися у магазинах до таких моделей взуття. Мас-маркети часто уподібнюються у своїх колекціях до люксових дизайнерів, тож таких сандалів на полицях вже зовсім згодом з’явиться чимало.



Трендове взуття на весну 2021 / Harper's Bazaar

Сандалі з ремінцями-канатами від Isabel Marant

Розкрийте свій богемний дух за допомогою взуття, яка додасть вам розслаблений вигляд.



Трендове взуття на весну 2021 / Harper's Bazaar

Еластичні балетки від Emme Parsons

Минулого сезону вітчизняні та світові інфлюенсерки намагалися створити стильний аутфіт за допомогою цих балеток, однак значним успіхом ці спроби не увінчалися. Вже навесні 2021 року модні стилісти зазначають, що таку модель взуття будуть носити буквально всі.



Трендове взуття на весну 2021 / Harper's Bazaar