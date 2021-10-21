Тренди сезону весна – літо 2022, на які вже можна звертати увагу: фото

Про тренди осінньо-зимового сезону ми дізналися ще навесні, а тепер час привідкрити завісу тенденцій майбутнього сезону.

Стилісти радять уважніше придивлятися не лише до речей на осінньо-зимовий сезон, але й орієнтуватися у тенденціях вбрання на весну та літо 2022 року, щоб краще орієнтуватися в інвестиціях у гардероб майбутнього.

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Шовкові сукні-комбінації

Комбінації – це культові сукні, які не мають терміну придатності. У 1990-х роках такі плаття були найкращим повсякденним варіантом. Для нового сезону дизайнери представили сукні, які ідеально підійдуть для вечірнього виходу. Щоб адаптувати таку сукню до теперішнього сезону, поєднуйте її зі структурними пальтами та високими чоботами на підборах.



Тренди сезону весна – літо 2022 / Vogue

Пастельні тони

Одним з головних трендів майбутнього сезону вважається лавандовий. Найбільше його у своїх колекціях показали Jil Sander, Loewe, Givenchy. Лавандовий забарвив як пальта, так і сукні, в’язані светри та трикотажні комплекти.

М’який відтінок фіолетового найефектніше змішувати з блакитним, блідо-жовтим і зеленим, як у колекціях Loewe і Rodarte. Втім у новому сезоні звертайте увагу й на інші пастельні тони.



Тренди сезону весна – літо 2022 / Vogue

Об’ємні блейзери

Об’мні жакети будуть навесні на піку популярності. Це засвідчують колекції Balenciaga, Jil Sander, Proenza Schouler і Lanvin. Носіть їх за прикладом ікони стилю Гейлі Бібер – нехай вони будуть головними героями вашого образу.



Тренди сезону весна – літо 2022 / Vogue

Прозорі сукні

Сукні з прозорими тканинними вставками – тренд сезону весна – літо 2022. Свої відверті образи для теплого періоду показали бренди Alberta Ferretti, Fashion East, Givenchy і Valentino.



Тренди сезону весна – літо 2022 / Vogue

Білий колір

Білий стане одним із ключових трендів майбутнього сезону. Дизайнери часто представляли його у форматі total look, наприклад, Carolina Herrera, Saint Laurent, Emilio Pucci, Givenchy і Proenza Schouler. Не бійтеся одягати білий в осінню пору. В поєднанні з чорними та коричневими пальтами образ виходить просто фантастичний.



Тренди сезону весна – літо 2022 / Vogue

Торочки

Торочки – нова тенденція, яка буде на піку популярності з приходом нового сезону. Навесні вони стануть тоншими й легшими. Також їх стане помітно більше, щоб надати оздоблюваним сукням і тунікам більшого об’єму.



Тренди сезону весна – літо 2022 / Vogue