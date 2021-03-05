Тренди осені представлені на Тижні моди в Мілані: 8 найважливіших елементів гардеробу

З 23 лютого по 1 березня у Мілані проходив Тиждень моди в рамках якої провідні дизайнери представили колекції, які будуть всі носити вже восени та взимку.

Тиждень моди в Мілані завершився, а це означає, що можна детально розгледіти покази та визначити основні осінні тренди, які представили Prada, Max Mara, Sportmax та Tom Ford.

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Усі покази транслювалися в онлайн-режимі без запрошених гостей. Заменитості та віддані шанувальники брендів очікували на появу шоу у себе вдома. Це вже другий Тиждень моди, який не збирає в перших рядах найвідоміших знаменитостей. Свої колекції дизайнери почали презентувати в онлайні ще восени 2020 року.

Костюми

Штанний костюм – базова річ гардеробу, яку одягають увесь рік. Дизайнери відомих брендів вкотре представили у своїх колекціях штанні костюми у чоловічому стилі. У колекціях Alberta Ferretti і Drome з'явилися комплекти зі шкіри, вельвету, оксамиту і навіть паєток.



Тренди осені представлені на Тижні моди в Мілані

Трикотаж

Трикотаж використовують для створення колекцій усі дизайнери. В'язані костюми, сукні, кардигани та светри зайняли центральне місце в колекціях Salvatore Ferragamo, Fendi, Missoni і Philosophy di Lorenzo Serafini.

Дизайнери почали експериментувати з кольорами та принтами, продемонструвавши не лише спокійні базові вироби, але й помітні та цікаві варіанти.



Тренди осені представлені на Тижні моди в Мілані

Хутро

Взимку дизайнери пропонують зігріватися за допомогою хутряних пальт. Модні бренди застосували багато натурального та штучного хутра у своїх колекціях.



Тренди осені представлені на Тижні моди в Мілані

Монохром

Готуйтеся до того, що восени буде дуже багато монохромних образів. Збирати аутфіти в одному відтінку задумали Max Mara, Ermanno Scervino і Fendi. Дизайнери навіть радять підбирати в тон основного образу взуття, верхній одяг, аксесуари та взуття.



Тренди осені представлені на Тижні моди в Мілані

Водолазки

У новому сезоні дизайнери радять носити водолазку в складі багатошарових образів. Одягайте гольф у парі з жакетами, светрами, трикотажними сукнями та пончо.



Тренди осені представлені на Тижні моди в Мілані

Шовк

Сукні в білизняному стилі, шовкові блузи чи комбінезони з широкими штанами дизайнери пропонують носити з високими чобітьми на підборах чи грубими черевиками, створюючи контраст з таким ніжним елементом гардеробу.



Тренди осені представлені на Тижні моди в Мілані

Стьбані куртки та пальта

Стьобані пальта-халати, пуховики, жилети та куртки з'явилися на показах Max Mara, Tod's і Brunello Cucinelli.



Тренди осені представлені на Тижні моди в Мілані

2000-ті

В моду повертаються образи нульових. Якщо на початку всі лише почнуть помалу звикати до бомберів, широких джинсів чи туфлів на платформі, то вже восени всі можуть сміливо одягати ультраміні, джинси із заниженою талією та чоботи з гострим носком.



Тренди осені представлені на Тижні моди в Мілані