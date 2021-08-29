За інстаграмом популярної блогерки стежить майже 4 мільйони підписників. Модниці зі всього світу надихаються розкішними аутфітами Леоні Ганне, які вона вигулює в Лондоні або в Гамбурзі. Красуня часто подорожує, тож залежно від сезону показує фанатам стильні поєднання, які можна легко приміряти на собі.

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33-річна знаменитість написала, що вже готова до осені, якщо у її арсеналі взуття переважатимуть зелені чоботи. Леоні показала зухвалі образи, обравши чоботи двох зелених відтінків – світло-салатові та флюорисцентні зелені.

Образи Леоні Ганне

Для прогулянки сонячним містом красуня одягнула світло-сіру майку, яку поєднала з коричневим костюмом, що складався з подовженого жакета і коротких шортів. Розкішний образ інфлюенсерка доповнила лаймовою сумкою на плече від Jacquemus та сонцезахисними окулярами із салатовою оправою.

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Справжній шик цьому аутфіту додають неонові чоботи на підборах з гострим носком від Bettina Vermillon, які бренд створив у колаборації із данською фешіоністою Емілі Сіндлев. Взуття з осінньо-зимової колекції випустили у чотирьох кольорах: голубому, флюорисцентному зеленому, молочному та чорному. Леоні зупинила свій вибір на яскравій парі, і зовсім не прогадала. На сайті взуття коштує 18 200 гривень.



Стильний образ Леоні Ганне / Фото з інстаграму інфлюенсерки



Стильний образ Леоні Ганне / Фото з інстаграму інфлюенсерки

Другий образ Леоні також по-особливому цікавий. Вона одягнула салатовий топ, поєднавши його з короткими білими шортами з необробленими краями. Зверху вона одягнула подовжений світло-рожевий жакет від бренду THE MANNEI, що славиться бездоганними блейзерами за 29 тисяч гривень.

Розкішний аутфіт знаменитість доповнила салатовими чобітьми на підборах від бренду Paris Texas. Взуття цієї марки часто одягає Ельза Госк та Кендалл Дженнер. Образ Леоні довершила сумкою Jacquemus кольору фуксії та сонцезахисними окулярами з рожевою оправою.



Стильний образ Леоні Ганне / Фото з інстаграму інфлюенсерки



Стильний образ Леоні Ганне / Фото з інстаграму інфлюенсерки