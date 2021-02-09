Бра, сорочка oversize та рукави-буфи: головні тренди одягу весна-літо 2021

Вкорочена блуза, бра, сітка, штани-балони, сукні з квітковим принтом – це лише частина добірки головних трендів, які будуть на піку популярності у весняно-літній період.

Головні напрямки трендового вбрання дуже лояльні в теперішніх реаліях. Дизайнери прожили складний період через пандемію коронавірусу, тож у нових колекціях замість дивакуватих речей, представили ніжні та цікаві елементи гардеробу, які точно стануть хітом та полюбляться всім поціновувачам стильних речей.

ЦІкаво Тренд весни – жокейські чоботи: стильні образи для прогулянок

Тренди одягу весна-літо 2021

Монохромна сукня

На модному подіуму деякі бренди представили сукні у чорно-білому кольорі різних фасонів. Одна з наймодніших суконь поєднує в собі лише 2 кольори – чорний та білий, які прекрасно ладнають між собою.



Головні тренди весняно-літнього періоду / Harper's Bazaar

Принт tie-dye

Деякі стилісти кажуть, що цей принт вже віджив своє і його точно не буде в новому сезоні. Однак дизайнери думають по-іншому. На модних подіумах з’явилися моделі у жилетах та туніках зафарбовані технікою tie-dye.



Головні тренди весняно-літнього періоду / Harper's Bazaar

Вкорочена блуза

Звичайний кроп-топ трансформується у новому сезоні у фактурну блузу на зав’язках завдяки колекції Симона Порта Жакмюса. Вкорочені блузи вже активно одягає німецька модель, колишня дівчина Бреда Пітта – Ніколь Потуральські.



Головні тренди весняно-літнього періоду / Harper's Bazaar

Бра

Бра – головний хіт спекотного літа. Дизайнери радять одягати такий відвертий, але водночас стильний елемент гардеробу під жакети та легкі сорочки. Найкраще поєднається бра із лляними шортами, штанами палаццо та широкими джинсами.



Головні тренди весняно-літнього періоду / Harper's Bazaar

Тренч вільного крою

Тренч – незмінна річ у весняний період. У майбутньому сезоні дизайнери пропонують звертати увагу не на річ свого розміру, а оверсайз-модель. Ремінь на талії все одно підкреслить вашу жіночність.



Головні тренди весняно-літнього періоду / Harper's Bazaar

Рукави-буфи

З початком перших днів усіх модниць захопить новий тренд – пишні рукави. Весняно-літні колекції відомих будинків моди довели у своїх колекціях, що романтичні пишні рукави знову повертаються в моду. Рукави-буфи вже приміряли чимало світових фешіоністок.



Головні тренди весняно-літнього періоду / Harper's Bazaar

Сітка

Сітка з доповненими намистинками, перлами та іншим декором виступає не як окремий елемент гардеробу, а як аксесуар. Таку сітку дизайнери пропонують одягати поверх сорочок, суконь та футболок. Стильне поєднання зовсім скоро підкажуть головні інстаграм-модниці у своїх профілях.



Головні тренди весняно-літнього періоду / Harper's Bazaar

Сорочка oversize

Cорочка розміру XXL може виступати в ролі повноцінного плаття, яке особливо стильно виглядатиме в парі з масивними чобітьми та шкірянкою. Також дизайнери роблять ставку на те, що така сорочка стане чудовим доповненням до трендових штанів палаццо.



Головні тренди весняно-літнього періоду / Harper's Bazaar

Штани-балони

Силует таких штанів бере свій початок з 1980-го року. У 2021 році вони знову повернуться в моду. Такі штани чудово виглядають у поєднанні з мюлями на тонкому каблуці та піджаках маскулінного крою. Найактуальніший колір таких штанів – пісочний. Такий відтінок є досить вигідним, адже з ним можна поєднати чимало кольорів.



Головні тренди весняно-літнього періоду / Harper's Bazaar

Широкі джинси

Ті, хто слідкують за модою, вже точно чули, що навесні особливу популярність займатимуть широкі джинси. Аутфіти у стилі бохо-шику чи міського кежуалу, де джинси виступатимуть у головній ролі комбінуйте з оверсайз-сорочками та масивними жакетами.



Головні тренди весняно-літнього періоду / Harper's Bazaar

Сукня з квітковим принтом

Троянди, гібіскуси, півонії і жовтець цієї весни насамперед розквітатимуть на сукнях. Окрім цього, на сторінках модних інфлюенсерок вже відтепер з’являються квіткові принти у блузах, спідницях довжини міді та штанах.



Головні тренди весняно-літнього періоду / Harper's Bazaar

Пастельні відтінки

Весняно-літньому періоду окрім насичених яскравих кольорів неабияк пасують пастельні відтінки. Такі у своїх колекціях особливо любить використовувати бренд Jacquemus. Якщо не знаєте, який колір обрати цієї весни – надихайтеся кольорами макарунів.



Головні тренди весняно-літнього періоду / Harper's Bazaar