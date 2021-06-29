Цього сезону дизайнери представили моделі, які здатні підкреслити індивідуальність та жіночність власного стилю. Асортимент літніх виробів дозволить знайти вам взуття, з яким ви не захочете розлучатися.

Дивіться також Ельза Госк приголомшила літнім образом: стильні кадри

Школа стилю Pump Your Style про основні носибельні тренди взуття на літній сезон.

В'єтнамки

На товстій платформі чи без, із шкіри, плетені чи атласні – усі ці варіанти виглядатимуть вдало у поєднанні як з денімовими шортами, так і з сукнями в стилі бохо.



Трендове літнє взуття 2021 / Фото з інстаграму



Біркенштоки

"Ще один варіант зручного взуття, що стане у нагоді для піших прогулянок по містах Європи та для пляжного відпочинку", – зазначили стилісти.



Трендове літнє взуття 2021 / Фото з інстаграму



Трендове літнє взуття 2021 / Фото з інстаграму



Трендове літнє взуття 2021 / Фото з інстаграму

Плетені сандалі

Моделі із джгутів чи інших переплетених матеріалів можуть стати тією єдиною парою на літо, що комбінуватиметься абсолютно з усім у гардеробі.



Трендове літнє взуття 2021 / Фото з інстаграму

Гумові шльопанці

Взуття, що раніше асоціювалось виключно з пляжем чи басейном, сьогодні стало чи не найпопулярнішим у гардеробах фешн-інфлюенсерів. Цікаво виглядає у поєднанні з речама протилежних стилів, як-от романтичним чи офіційно-діловим.



Трендове літнє взуття 2021 / Фото з інстаграму

Сабо та мюлі на kitten heel

"Якщо ви полюбляєте підбори або в пошуку пари для вечірніх виходів чи офісних аутфітів, то рекомендуємо придивитись до моделей із гострим мисом у цікавому відтінку із акцентними деталями", – йдеться в дописі.



Трендове літнє взуття 2021 / Фото з інстаграму



Трендове літнє взуття 2021 / Фото з інстаграму



Платформа

Платформа полюбилася fashion-інфлюенсерам, тож їхні світлини в інстаграмі поповнюються новими образами з романтичними босоніжками чи парою Crocs на товстій підошві.



Трендове літнє взуття 2021 / Фото з інстаграму



Трендове літнє взуття 2021 / Фото з інстаграму