Мері-Кейт і Ешлі Олсен навчилися вигулювати найактуальніші образи ще до того, як вони з’явилися на подіумах. Часто сестри й самі задають тренди, які згодом починають наслідувати всі у модній індустрії.

Ешлі і Мері-Кейт розпочинали всій шлях в моді від підлітків-бунтарок в бохо-образах, чарівних сестер Америки до власників великого люксового бренду The Row, пише Marie Claire. Модою дівчата захоплювалися ще з дитинства, тож їхня любов до fashion-світу не пройшла, а тільки посилилася.

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Сестри Олсен віддають перевагу базовим речам преміальної якості та експериментують з силуетами. Американські зірки одні з перших приміряють неоднозначні речі. До прикладу, вони перші одягнули сандалі Birkenstock, а вже через деякий час їх почали носити всі. Які тенденції 2021 року сестри Олсен випробували у своїх гардеробах вже давно – читайте у матеріалі.

Штани вільного крою

Штани вільного крою – одна з найбільш універсальних речей жіночого гардероба. У цьому році така модель штанів досягне максимальних масштабів. Вільні штани вже декілька років є фаворитами в гардеробах Олсен та нерідко заміняють їм базові джинси.



Трендові речі, які носять сестри Олсен

Шахова клітка

Надзвичайну популярність шаховій клітці на одязі подарував серіал "Хід королеви". Дизайнери вже пропонують носити об’ємну шубу, як у Stand Studio. У гардеробі Мері-Кейт є одна statement-річ – об'ємна шуба з ромбами, що нагадує витягнуту шахову клітку.



Трендові речі, які носять сестри Олсен

Морквяний колір

Сестри Олсен люблять пастельну палітру кольорів. Втім одного разу Ешлі все ж таки зробила вийняток та одягнула світшот-оверсайз морквяного кольору. Дизайнери у 2021 році радять одягатися у морквяний колір з ніг до голови.



Трендові речі, які носять сестри Олсен

Сукня з розрізом

Сукня з розрізом – беззаперечний тренд останніх кількох сезонів. Найстильніша модель у 2021 році має розрізи у найнесподіваніших місцях, які можуть розташовуватися безсистемно та асиметрично. У схожому образі Ешлі Олсен з’явилася у 2008 році на найвідомішій модній події у Нью-Йорку за участю світових зірок Met Gala.



Трендові речі, які носять сестри Олсен

Трикотажні жилети

Трикотажні жилети вже декілька сезонів тримають свої позиції на fashion-просторах. Олсен вже давно додали таку теплу та затишну річ до колекції свого бренду The Row. Їхня універсальність полягає в тому, що носити жилети можна взимку та влітку. У теплу пору їх варто одягати на голе тіло і поєднувати з легкими спідницями і сукнями, а в холод –доповнювати водолазками або сорочками, створюючи стильну багатошаровість.



Трендові речі, які носять сестри Олсен

Широкі ремені

Ремінь є один з найбільш універсальних аксесуарів. Вони рідше виходять з моди, аніж моделі сумок чи аксесуари, тож неодмінно доповнять навіть найпростіший образ. Позачасовою моделлю вважається широкий пояс з мінімалістичною геометричною пряжкою.



Трендові речі, які носять сестри Олсен