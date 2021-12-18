Тижні моди у 2021 році нарешті повернулися. І хоча не всі бренди погодилися запрошувати гостей на покази, як було раніше, втім ситуація з попереднім роком значно змінилася та вирвалася вперед. Модне життя повернулося у своє звичне русло, а відтак – і стильних речей стало набагато більше.

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З року в рік провідні дизайнери диктують тренди моди та вносять у fashion-світ свої правила, втім з популяризацією модних інфлюенсерів тепер все працює по-іншому. У сучасному світі на п'єдестал виходять ті речі, які починають одягати провідні модниці.

Звісно, тут не обходиться без елементів гардероба, які дизайнери представляють у своїх сезонних колекціях, тому пропонуємо вам згадати, якими модними речами нам запам'ятається 2021 рік та що найбільше обирали популярні фешіоністи.

Легінси зі штрипками

Цього року звичайні легінси піднялися на модний Олімп завдяки маленькій деталі – штрипкам. Зірки стрітстайлу повернули цей елемент гардероба у свої образи з новим розмахом. Найчастіше модниці обирали базові кольори та поєднували легінси з лоферами.

Якщо раніше штрипки були допоміжним елементом, то тепер fashion-інфлюенсери зумисне демонстрували їх, адже саме штрипки стали головною родзинкою аутфіту.



Тренди одягу у 2021 році / Фото з інстаграму інфлюенсерки



Тренди одягу у 2021 році / Фото з інстаграму Ельзи Госк

Штани з розрізами

Після того, як джинси скінні перестали бути модними, дівчатам не довелося довго чекати нових тенденцій. Вже на початку весни усіх заполонив новий фасон штанів та джинсів – з розрізами по боках або посередині.

У своїх колекціях весна – літо 2021 такі вироби продемонстрували Ralph Lauren, Marni, Barbara Bui, Blumarine, Kim Shui і багато інших. Інстаграм-модниці почали носити такі джинси з кросівками, мюлями та туфлями на підборах.



Тренди одягу у 2021 році / Фото з інстаграму Жюлі Феррарі



Тренди одягу у 2021 році / Фото з інстаграму інфлюенсерки

Сумка Bottega Veneta

Попри різноманіття сумок, які цього року представили дизайнери, за правом перше місце займає сумка бренду Bottega Veneta "The Mini Jodie". Цією моделлю доповнювали свої образи всі модниці світу.

Сумка була названа на честь акторки Джоді Фостер, яка часто прикривалася нею від папараці. Зірки стрітстайлу так полюбили зменшену версію аксесуару, що вмить перетворили її на it-bag не лише сезону, але й року.



Тренди одягу у 2021 році / Фото з інстаграму інфлюенсерки



Тренди одягу у 2021 році / Фото з інстаграму інфлюенсерки

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Екокеди Veja

У квітні інстапростір заполонили екокеди Veja. Поповнити своє взуття від французького бренду вирішило чимало модних дівчат, які роблять ставку у своїх образах на екологічність. Марка дбає про довкілля, тому кеди виробляють з перероблених пластикових пляшок та натуральних матеріалів, які бренд купує на органічних фермах.

У білосніжних кедах з впізнаваною буквою V перша леді України Олена Зеленська завітала у Версальський палац у Франції. Відомо, що ще раніше, у 2018 році Меган Маркл обрала такі кеди під час туру Австралією й Океанією. І лише зараз, коли інфлюенсери щоразу більше задають вектор трендам, кеди стали головним взуттям у гардеробах багатьох модних дівчат.



Тренди одягу у 2021 році / Фото з інстаграму Олени Зеленської



Тренди одягу у 2021 році / Фото з інстаграму Леї Сфез

Сукня з вирізами

Сукні з вирізами по всьому тілу стали головним трендом літа. Спокусливі деталі не лише довершували вечірні аутфіти, але й досить легко увійшли в повсякденне життя. Цього року дизайнери запропонували дівчатам носити сукні не лише з глибоким розрізом на нозі, але й додали оригінальні фігурні вирізи на різних частинах тіла.

Вироби з вирізами полюбили всі модниці, адже такі сукні не лише дуже стильно виглядають, а й за допомогою невеликого акценту допомагають підкреслити силует фігури і зробити талію ще витонченішою.



Тренди одягу у 2021 році / Фото з інстаграму Жюлі Феррарі



Тренди одягу у 2021 році / Фото з інстаграму Алессандри Амброссіо

Сандалі на липучках

Влітку сторінки модних дівчат майоріли їхнім улюбленим взуттям для спекотної пори року – сандалями з широкими ремінцями на липучках. Таке взуття фешіоністи обирали для міської прогулянки чи активного відпочинку. Модниці носили їх зі спортивними костюмами, джинсами, шортами та сукнями.



Тренди одягу у 2021 році / Фото з інстаграму Ельзи Госк



Тренди одягу у 2021 році / Фото з інстаграму інфлюенсерки

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Квіткова сукня

Весняно-літній сезон 2021 року всім нам запам'ятається гіперпопулярністю на квітковий принт. Сукні різних фасонів приміряли на собі всі знаменитості – від Селени Гомес, Кендалл Дженнер до Олівії Палермо. Флористичні візерунки полюбилися інфлюенсерам настільки сильно, що сукня в дрібні квіти стала мастхевом в теплу пору року.



Тренди одягу у 2021 році / Фото з інстаграму Кендалл Дженнер



Тренди одягу у 2021 році / Фото з інстаграму Жюлі Феррарі

Косинка

Косинка стала трендовим головним убором літа. І навіть попри те, що панама і бейсболка не здавали своїх позицій, модницям косинка дуже полюбилася, оскільки будь-якому лаконічному образові додавала трендовості.

Ультрапопулярний головний убір використовували у своїх аутфітах сучасні it-girls – Белла і Джіджі Хадід, Дуа Ліпа, Гейлі Бібер, Кайя Гербер, Ельза Госк та інші.



Тренди одягу у 2021 році / Фото з інстаграму Софії Коельо



Тренди одягу у 2021 році / Фото з інстаграму Ельзи Госк

Купальник кроше

Однією з перших показала на собі трендовий купальник Кайлі Дженнер. Молода мільйонерка приміряла на відпочинку кавовий купальник, виконаний у техніці кроше. Згодом модні вироби приміряли світові інфлюенсери, а Белла Хадід показала, що комплект можна доповнювати панамою, яка також виконана в техніці кроше.



Тренди одягу у 2021 році / Фото з інстаграму Кайлі Дженнер

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Светр у смужку

З приходом перших осінніх холодів у моду увірвався смугастий светр. Речі у чорно-білу смужку дизайнери презентують досить часто, втім лише цього року такі светри стали супермодними. Як завжди, хвилю популярності в мережі спровокували fashion-інфлюенсерки, які щоразу більше показували цікаві образи, які можна створити за допомогою смугастого светра.



Тренди одягу у 2021 році / Фото з інстаграму Каролін Бломст



Тренди одягу у 2021 році / Фото з інстаграму Ельзи Госк