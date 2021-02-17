Модні тренди 2021 року: на що варто звернути увагу

Мода на речі із сезону в сезон вже не змінюється так кардинально, як раніше. Навпаки, деякі речі перекочовують з сезону в сезон, набираючи ще більших обертів, щоб увірватися з новим доповненням та акцентними деталями.

Сезон показів у Мілані, Лондоні, Нью-Йорку та Парижі 2021 називають історичним. Багато брендів представляли свої колекції в цифровому вигляді, а деякі залишилися вірні традиціям, але проводили покази без глядачів.

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Аналітики стверджують, що прогнозувати активне та насичене життя у 2021 році поки що важко, у зв’язку з пандемією COVID-19, однак ми все ж таки виокремили модні тренди, які представили дизайнери у своїх колекціях

Інститут кольору Pantone визначив головні кольори 2021 року. Трендовими відтінками стали глибокий сірий PANTONE 17-5104 Ultimate Gray та яскравий жовтий PANTONE 13-0647 Illuminating.

PANTONE 13-0647 Illuminating – це яскравий та життєрадісний відтінок жовтого, просякнутий сонячною енергією та бадьорістю. Поряд з ним PANTONE 17-5104 Ultimate Gray – це спокійний сірий відтінок гальки на пляжі, символ стійкості та тих міцних, надійних речей, які не змінюються з роками і здатні витримати випробування часом.

Тренди 2021 року

Жокейські чоботи

Чоботи у кінному стилі насамперед були створені виключно для верхової їзди, втім згодом цей вид взуття перекочував у жіночі гардероби як взуття на кожен день. Чоботи до колін на низькому каблуці чудово поєднуються зі звичайним повсякденним образом.

Чоботи-жокейки увірвалися на пік популярності ще у 2020 році, втім у 2021 році вони продовжать тримати топ-позиції. Завжди актуальними будуть чоботи у чорному кольорі. Їх стилісти рекомендують комбінувати з сукнями, джинсами чи штанами.

Вінтажні моделі сумок

У 2021 році ви побачите багато вінтажних моделей сумок. Модні тенденції 50-х та 60-х років вирішили відродити Marc Jacobs, Erdem, Celine. У їхніх колекціях було доволі багато жіночих моделей, які передають дух того часу.

Придивіться уважніше до ретро-сумок, розглядайте їх як сучасну деталь стилю. Додавайте вінтажні сумки у своє життя з нестандартними fashion-деталями.



Вінтажні сумки у 2021 році будуть на піку популярності / Marie Claire

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Масивні аксесуари

Масивні сережки та аксесуари не покидають трендових позицій. У 2021 році шию кожної модниці знову мають прикрашати ланцюжки. Не перестають бути модним штрихом в образі і масивні сережки. Звертайте увагу на сережки із золота чи позолоти.

Додавайте такі аксесуари, як браслет чи кільця у свої повсякденні образи. З ними ваш look буде не лише довершеним, але й стильним.



Трендові аксесуари у 2021 році / Фото з Pinterest



Трендові аксесуари у 2021 році / Фото з Pinterest

Легінси зі штрипками

Вперше такі легінси заявили про себе у XIX-XX століттях, як елемент жокейської уніформи. Через пів століття легінси зі штрипками штурмували найпрестижніші гірськолижні курорти. Ще через 20 років легінси вже завоювали любов прихильниць аеробіки, а ще через два десятиліття з’явилися у таких знаменитих дизайнерів, як Демна Гвасалія, Донателла Версаче, Стелла Маккартні та інших.

Легінси зі штрипками були на піку популярності у 2016 році, тож зрозуміти, коли вони знову повернуться в моду – було лише питанням часу. За словами стилістів, найвигідніше партнерство легінсів зі штрипками – носіння яскравих туфель-човників, які привернуть увагу до краю штанини і до самої штрипки, не залишився непоміченою цю сміливу деталь образу.

Кепка-бейсболка

У 2021 році серед трендів головних уборів нове поповнення – кепка-бейсболка. Спортивна за своєю природою кепка-бейсболка вже помалу починає вписуватися у гардероби модниць. Найбільш носибельний та стильний варіант – бейсболка з чорною курткою та взуттям на масивній підошві.

Дизайнери пропонують обирати елегантні та яскраві варіанти зі шкіри, хутра, чи інших яскравих фактур.

Кепка може похизуватися своєю популярністю, адже залишається актуальною в гардеробах чоловіків та жінок вже понад 200 років. Перші бейсболки з'явилися в Брукліні у команди Brooklyn Excelsiors ще в 1860 році. Відтоді кепки заполонили увесь світ та чудово вписуються у стильні аутфіти.



Стильний образ з кепкою / Фото з Pinterest



Стильний образ з кепкою / Фото з Pinterest

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Колорблок

Започаткував цей яскравий тренд знаменитий дизайнер Ів Сен-Лоран. Модельєр надихнувся роботами художника-абстракціоніста Піта Мондріана. У 1965 році він створив колекцію знаменитих суконь вільного крою з геометричними блоками червоного, синього і жовтого кольорів.



Легендарна сукня Ів Сен-Лорена / Harper's Bazaar

Колорблок, а саме компліментарне поєднання кольорів кожного сезону стає дедалі популярнішим. Головне правило колорблока – уникати різких контрастів. Кольорові пари повинні залишатися в рамках одного настрою. Мажорні відтінки – з мажорними, мінорні – з мінорними. Ось чому так чудово виглядають в парі рожевий і помаранчевий і трохи безглуздо – рожевий з салатовим.

Стилісти рекомендують ніколи не поєднувати чорний і коричневий, червоний і рожевий, ліловий та фіолетовий, темно-синій і чорний, сливовий та фіолетовий.

Клітинка

Клітинка в одязі не покидає уяву дизайнерів уже давно, і не дивно, адже цей принт вдосконалює наш образ, додає йому виразності та насиченості. Взимку у фокус потрапляє клітинка не лише в стилі принц Уельський, але й з екстравагантними варіаціями.

Клітинка – це універсальний принт, який залишається актуальним у будь-яку пору року. У 2021 році звертайте увагу на елегантну "гусячу лапку", класичну шотландську карту "тартан" і різнобарвний квадратний орнамент "віші".



Клітинка у 2021 році знову у моді / Vogue



Клітинка у 2021 році знову у моді / Vogue

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Печворк

Печворк, або клаптева техніка все більше набирає популярності. Для того, щоб створити вбрання у техніці patchwork – виріб збирають з різнокольорових та різнофактурних тканин.

Пальто, джинси, спідниці та сукні – цієї зими здійснюємо стрибок в минуле і носимо строкаті речі в стилі печворк, які були популярні в 60-ті роки минулого століття, а зараз знову повернулися в моду.

Якщо раніше техніка печворк була способом впоратися з дефіцитом тканини, то зараз бренди вирішили відродити її, щоб показати незвичайні поєднання і урізноманітнити базовий гардероб, який може складатися не тільки з монохромних, але і з акцентних речей.



Вбрання у стилі печворк можна часто побачитиу стрітстайл-хроніках / Vogue