Щоб ваша зима стала яскравішою, зверніть увагу на образи модних блогерів. Багато закордонних інфлюенсерів доповнюють свої аутфіти яскравими речами, які дозволяють образу додати певної родзинки та особливості.

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Найчастіше модні блогери використовують у своїх образах зелений, синій, оранжевий та бузковий. Як їх поєднувати з іншими елементами гардероба – читайте у статті.

Верхній одяг

Акцентний пуховик чи плюшева шуба відмінно доповнить будь-який аутфіт. Поєднуйте такі кольори з класичним чорним, шоколадним або бежевим.



Стильні образи на зиму від інфлюенсерів / Фото з інстаграму



Стильні образи на зиму від інфлюенсерів / Фото з інстаграму

Аксесуари

Інстаграм-блогери дуже люблять доповнювати свої образи акцентними аксесуарами. Навіть чорний total look стане цікавішим, якщо його доповнити кольоровим шарфом чи головним убором.



Стильні образи на зиму від інфлюенсерів / Фото з інстаграму



Стильні образи на зиму від інфлюенсерів / Фото з інстаграму

Трикотаж

Трикотажні речі – хіт зимового сезону. Ще минулого сезону цей матеріал закріпив свої позиції серед гардероба провідних модниць. Вибирайте в'язані жилети, оверсайз кардигани та джемпери з розтягнутими рукавами і не бійся колірних експериментів.



Стильні образи на зиму від інфлюенсерів / Фото з інстаграму



Стильні образи на зиму від інфлюенсерів / Фото з інстаграму

Сумки

Bottega Veneta захопив увесь світ зеленим кольором, тому обирайте стильні сумки-багети, або ж звертайте увагу на яскраво-жовтогарячі сумки Prada та малинової Jacquemus.



Стильні образи на зиму від інфлюенсерів / Фото з інстаграму



Стильні образи на зиму від інфлюенсерів / Фото з інстаграму

Штани

Попри те, що взимку всі звикли носити чорні штани та джинси, радимо доповнити свій гардероб яскравими синіми чи зеленими штанами зі шкіри на флісі. Ці речі дозволять вам ефектно розбавити чорний образ.



Стильні образи на зиму від інфлюенсерів / Фото з інстаграму



Стильні образи на зиму від інфлюенсерів / Фото з інстаграму