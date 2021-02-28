До актуальних цієї весни пальт та тренчів доєднається ще один елемент верхнього одягу – університетський бомбер, який у всіх асоціюється з гардеробом американських спортсменів.

Весна – це час мінливої ​​погоди. Сонце в мить може змінитися дощем, тому варто мати в своєму гардеробі універсальну річ, в якій тепло і комфортно, при цьому її можна розстебнути, якщо різко потепліло.

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Зухвалі дівчата люблять куртки-косухи, а найстильніші модниці вже починають носити бомбер, який вже зовсім скоро захочуть одягнути всі. Університетський бомбер стане хітом цієї весни. До основних атрибутів цієї куртки входять контрастні рукави, трикотажні манжети, пояс-резинка та комір.

Такі куртки любила одягати принцеса Діана. У 1990-х роках бомбер був одним з її улюблених елементів гардеробу. Вже у 2000-х роках бомбер здобув чималу популярність, тож його почали носити всі, особливо американські спортсмени.

Зараз модниці пропонують одягати бомбер з джинсами з високою посадкою, зі штанами з розрізами та кросівками на масивній підошві.

Хто не боїться експериментів може додати аксесуари. Це можуть бути золотисті ланцюжки, масивні сережки, шкіряні сумки-багети та сонцезахисні окуляри в дусі 90-х років.

Як модниці носять бомбер: стильні приклади