Тренд весни – жокейські чоботи: стильні образи для прогулянок
Наближається весна, а разом із цим естетика кінного спорту. Тренд на жокейські чоботи розпочався ще минулого сезону, однак навесні стильні чоботи не втратять своєї актуальності.
Джерело:інстаграм Selfish school
Стилісти вважають, що в багатьох жокейські чоботи асоціюються з вічною класикою. Найпопулярніші моделі представили бренди Jil Sander, Prada, Toteme та Hermès. Саме їх найчастіше одягали світові інфлюенсерки і досі продовжують це робити.
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"Тенденції в моді мають свою закономірність, і ті з них, що вирізняються комфортом та практичністю, затримуються надовго", – зазначає школа стилю Selfish.
Знавці модної індустрії зібрали найкращі образи в парі з жокейськими чоботами, які підтверджують універсальність такої пари. Надихнувшись стильними аутфітами, ви можете повторити look з цією парою взуття вже навесні.
Об'ємна трикотажна сукня-джемпер довжини міні + гольф + жокейські чоботи + шкіряний тренч + bucket bag.
Стильні образи з жокейськими чоботами / Фото з інстаграму Selfish School
Трикотажний топ + скіні + жокейські чоботи + тренч довжини міді.
Стильні образи з жокейськими чоботами / Фото з інстаграму Selfish School
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Топ + штани з защипами + об’ємна шкіряна куртка + жокейські чоботи + сумка cross body.
Стильні образи з жокейськими чоботами / Фото з інстаграму Selfish School
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Трикотажна сукня довжиною за коліна або міді + жокейські чоботи + м’який клатч.
Стильні образи з жокейськими чоботами / Фото з інстаграму Selfish School
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Сорочка + джинси slim + об’ємна дублянка + жокейські чоботи + сумка-мішок.
Стильні образи з жокейськими чоботами / Фото з інстаграму Selfish School
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Футболка + джемпер + скіні + жокейські чоботи + шкіряний тренч + cross body.
Стильні образи з жокейськими чоботами / Фото з інстаграму Selfish School
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Об’ємний подовжений трикотажний джемпер з лижною застібкою + джинси прямого крою + жокейські чоботи.
Стильні образи з жокейськими чоботами / Фото з інстаграму Selfish School
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Футболка + скіні + жакет/піджак + жокейські чоботи + м'який клатч.
Стильні образи з жокейськими чоботами / Фото з інстаграму Selfish School
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