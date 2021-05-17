Тренд весни – неоновий зелений колір: з чим його поєднують знаменитості

Цього сезону особливу популярність завоював зелений колір, а разом із ним – неоновий. Такий яскравий та разючий відтінок потребує продуманості в образі. Інфлюенсери люблять вражати свою багатотисячну аудиторію, тож на своїх прикладах показують модні формули, за допомогою яких можна навчитися, з чим треба стильно поєднувати неоновий зелений.

Флуоресцентні кольори, які були надзвичайно популярні у 80-х роках, переживають цього сезону нове народження. Тепер кислотний неон можна побачити в ошатних блузах, кардиганах, штанах і туфлях. Найбільше неоновий зелений зустрічається в атласі, шкірі та денімі.

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Неон чудово виглядає з нейтральними відтінками: чорним, білим і бежевим. Серед безпрограшних прийомів і поєднань – колорблокінг, total green і акцент. Як блогери та зірки стрітстайлу вдало міксують неоновий зелений з іншим одягом – дивіться далі.

Неон + чорний

Активний неоновий зелений колір найпростіше вводити у свій гардероб у якості головного акценту на нейтральному тлі. Якщо ви хочете виділитися та скульптурувати верх – обирайте неонові блузи та жакети, щоб підкреслити ноги – робіть ставку на спідниці та штани.

Колорблокінг

Поєднувати неоновий зелений з іншими кольорами досить легко, адже він не втрачає своєї домінуючої функції. З безпрограшних сполучень – коричневі і пісочні відтінки, яскравий рожевий, соковитий блакитний, ліловий.

Total look

Увесь образ в неоновому зеленому кольорі – сміливе рішення. Тут варто враховувати відтінок шкіри, щоб флуоресцентний колір вам личив.

За словами стилістів, неон більше підходить власникам теплої шкіри – персикових, оливкових і темних шоколадних відтінків. А ось світлошкірим дівчатам скандинавського типу він додасть нездорової блідості.

Аксесуари

Якщо ви хочете додати якусь акцентну деталь неонового зеленого кольору, однак боїтеся купувати сукню або жакет – почніть з аксесуарів. Придбайте окуляри з неоновою оправою, мінімалістичну сумочку, туфлі або босоніжки, які в будь-якому образі виглядатимуть свіжо та авангардно.