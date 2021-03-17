Головний бестселер весни – джинси з розрізами по боках: як їх носити показує Жюлі Феррері

Навесні одну з найважливіших ролей у створенні образу відіграватимуть джинси. Дизайнери представили чимало стильних виробів для весняно-літнього сезону, втім джинси з розрізами по боках займають особливе місце в гардеробах модниць. Таку модель вже приміряла на собі стильна француженка Жюлі Феррері.

Архітекторка Жюлі Феррері проживає на острові Корсика у сонячному місті Аяччо. Саме з мальовничого куточка світу Жюлі демонструє своїм прихильникам неймовірні краєвиди та бездоганні аутфіти.

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Особистий профіль в інстаграмі Жюлі можна сміливо назвати онлайн-гідом для тих, хто хоче знайти для себе ідеальний стриманий та лаконічний образ. Дівчина вдало поєднує тренди з мінімалістичними елементами гардеробу та є натхненням для багатьох підписників.

Навесні завойовують серця всіх модних інфлюенсерів джинси з бічними розрізами. Модну обновку вже встигла придбати та приміряти Жюлі Феррері.

Образ Жюлі Феррері

Модниця одягнула стильні широкі джинси з розрізами по боках сі світлого деніму, які поєднала з синьою сорочкою з короткими рукавами-ліхтариками. Волосся Жюлі розпустила, а на руку одягнула золотистий браслет-ланцюжок та декілька перстнів.

Доповнила ніжний образ вона коричневим поясом, а довершила чоботами з квадратним носком. Щоб вийти на прогулянку в такому аутфіті, варто всього лише одягнути пальто чи тренч.



Стильний образ Жюлі Феррері / Фото з інстаграму



Стильний образ Жюлі Феррері / Фото з інстаграму