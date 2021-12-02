М’які та затишні костюми – чудовий вибір в холодну пору року. Вони елегантно виглядають та створюють легкий, модний образ. Під час Тижнів моди знамениті дизайнери показали чимало ефектних костюмів зі спідницею.

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Вони представили вироби з великої в'язки, з візерунками, м'які кашемірові, яскраві або в модній кавовій та бежевій палітрі, об'ємні, теплі чи спокусливі з бралетом.

Теплі костюми

Головний маст-хев костюма в холодну пору року – об'ємна в'язка, товста нитка, висока горловина та подовжена спідниця. З таким костюмом стильну прикрасу – браслет поверх рукава. До в’язаного костюма можна підібрати ще одне модне поєднання - спідничний костюм із високими чоботями. Взуття можете обирати приглушених тонів або яскравого кольору.



Трикотажний костюм – хіт зими / Фото з Каравану



Трикотажний костюм – хіт зими / Фото з Каравану

Комплекти і поєднання

Спідничний костюм можна носити соло, а можна поєднувати з модними цього сезону водолазками та сорочками. Можете також доповнити його схожим за структурою кардиганом та сумкою в тон до костюма.



Трикотажний костюм – хіт зими / Фото з Каравану



Трикотажний костюм – хіт зими / Фото з Каравану

Візерунки та асиметрія

Якщо ви любите яскраві та оригінальні образи – обирайте костюм з цікавим квітковим принтом. Також цього сезону актуальними є костюми з асиметрією, які допоможуть зробити образ нетривіальним.



Трикотажний костюм – хіт зими / Фото з Каравану



Трикотажний костюм – хіт зими / Фото з Каравану

Бралети і кроп-топи

Бралети і кроп-топи допоможуть вам створити чуттєвий та спокусливий образ. Також цього сезону актуальні і спокусливі високі розрізи на спідницях.



Трикотажний костюм – хіт зими / Фото з Каравану



Трикотажний костюм – хіт зими / Фото з Каравану