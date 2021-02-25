Головна покупка нового сезону – спортивні штани: на які моделі варто звернути увагу

У модні тенденції просочилась практичність, тож одяг розслабленого крою, який не сковує рухів та приємний до тіла – головний мастхев цієї весни. У спортивних штанах зручно виходити на прогулянки, адже в парі з ними зовсім не важко підібрати світшот, водолазку чи футболку.

У новому сезоні дизайнери радять звертати увагу на спортивні штани, які стирають межу між домашнім одягом та професійним дрес-кодом.

Зверніть увагу Модне взуття весна-літо 2021: стильні варіанти, які сподобаються всім

Якщо попередні сезони всі носили джогери, то вже навесні модний акцент зміститься на широкі розслаблені спортивні штани. На Тижні моди у Нью-Йорку Том Форд презентував ефектні атласні штани з фірмовим еластичним поясом. Дизайнер пропонує носити такі штани зі светрами одного відтінку.



Спортивні штани Tom Ford / Vogue

Miu Miu показали серію спортивних штанів з лампасами в стилі 1990-х, які Міуччіа Прада пропонує носити з романтичними топами й бомберами. Balenciaga також представили спортивні штани на своїх моделях.



Спортивні штани Balenciaga / Vogue

Бренд Boss показали у своїй колекції широкі шовкові штани в поєднанні з жакетом пастельного відтінку. Улюблений дизайнер Тіни Кароль David Koma вирішив поєднати спортивні штани з ошатним топом.



Спортивні штани Boss / Vogue



Спортивні штани David Koma / Vogue

Навіть італійський популярний бренд Max Mara, що поєднується у всіх із класичними силуетами, високою якістю та елегантністю, також продемонстрував спортивні штани в новій колекції весна-літо 2021.



Спортивні штани Max Mara​ / Vogue