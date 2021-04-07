Тренд сезону – смугастий светр: як його носять трендсеттери

У цьому році смугастий светр знову повернувся в моду. Таку трендову річ можна легко інтегрувати у велику кількість стильних образів. Як це зробити – роздивляємося на прикладі трендсеттерів.

Придбати смугастий светр в цьому сезоні наполегливо радять модниці інстаграму, які вже почали стилізувати модний виріб у своїх образах.

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Стилісти школи Selfish зазначають, що смугастий светр найлегше вписати в кежуальні образи з джинсами і кедами, проте не варто обмежуватися такою стилізацією, адже можна трохи поекспериментувати.

Одягайте смугастий светр з джогерами чи штанами зі стрілками, накиньте на плечі поверх тренчу чи іншого светра, або навіть трикотажної сукні.

Попри те, що останні сезони балом заправляли однотонні кардигани різних кольорів, цього сезону в лідери вириваються смугасті светри. Найбільшою популярністю користується білий светр оверсайз в тонкі чорні смужки. Така модель виглядає дуже привабливо і стильно. Завдяки принту, светр здатний коригувати фігуру, візуально додаючи витонченість і стрункість силуету.

Смугастий светр досить універсальний, тож він ідеально доповнить будь-яке базове вбрання. Трендсеттери носять смугастий светр поверх жакетів, тренчів, у вигляді стильного джемпера на замочку, чи водолазки. Цієї весни одягайте такий виріб з голубими джинсами, штанами палаццо, бермудами або спортивними штанами.

Светр у смужку – безперечний хіт сезону. Стилісти радять звертати увагу на моделі вільного чи оверсайзного крою, дуже ефектно виглядають подовжені светри та джемпери з широкими рукавами, як у Khaite та Totême. Бюджетні варіанти можна знайти в магазині Zara.

До смугастих светрів підійдуть класичні білі кросівки, чорні мюлі, сабо, лофери, або високі чоботи на маленьких підборах.

Для того, щоб скласти чудові аутфіти, стежте в інстаграмі за модними блогерами та інфлюенсерами. Ви знайдете безліч стилізацій, які надихнуть на створення власних унікальних образів.



Стильні образи зі смугастим светром / Фото з інстаграму



Стильні образи зі смугастим светром / Фото з інстаграму



Стильні образи зі смугастим светром / Фото з інстаграму



Стильні образи зі смугастим светром / Фото з інстаграму



Стильні образи зі смугастим светром / Фото з інстаграму



Стильні образи зі смугастим светром / Фото з інстаграму



Стильні образи зі смугастим светром / Фото з інстаграму



Стильні образи зі смугастим светром / Фото з інстаграму



Стильні образи зі смугастим светром / Фото з інстаграму



Стильні образи зі смугастим светром / Фото з інстаграму