Лофери з білими шкарпетками – наймодніше поєднання цієї весни. Стиль преппі знову повернувся на провідні позиції у світових трендах, тож здобуває популярність. Втім варто зазначити, що модниці зараз одягають не лише накрохмалені спідниці та випрасувані білі сорочки, а сміливо поєднують лофери навіть зі спортивними костюмами.

Лофери – улюблене взуття студентів та героїнь стрітстайл-хронік. Модниці носять лофери зі шкарпетками з сукнями, штанними костюмами, шкіряними шортами та джогерами.

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Пропонуємо вам цього сезону грамотно вкласти гроші у максимально класичні лофери, які ніколи не вийдуть з моди. Створювати цікаві образи ви зможете за допомогою стильного вбрання та різнокольорових шкарпеток. Фешіоністи здебільшого одягають білі шкарпетки, але й кольорові також здатні освіжити ваш образ та додати нових барв.

Зараз інстаграм-стрічки майорять стильними образами it-girls, які активно використовують у своїх аутфітах трендові поєднання білих шкарпеток і лоферів.

Як стильно носити лофери зі шкарпетками

Фактурні високі шкарпетки гарно виглядатимуть не лише з масивними лоферами, але й з масивними кросівками, дербі чи черевиками.

За словами стилістів, шкарпетки можуть бути в тон взуття або контрастними (в такому разі звертайте увагу на пропорції).

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"Лофери і шкарпетки можна вписати в абсолютно різні луки: більш зібрані, з сорочкою чи костюмними штанами, розслаблені з джогерами чи джинсами, неординарні зі спідницею, шортами або сукнею", – йдеться в дописі Selfish School.

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Для того, щоб такий аутфіт в цілому виглядав гармонійно і стильно, важливо, щоб усі речі були актуального крою.

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Якщо ви прагнете зберігати пропорції в образі, можна додати в такий look вертикалі. До прикладу, обирайте шкарпетки в тон лоферів або топ в тон штанів; підкреслюйте делікатні ключиці або щиколотки; зробіть акцент на талії чи залишіть верхній одяг розстібнутим.

Як носити лофери зі шкарпетками на прикладі модниць



Стильні образи з лоферами і шкарпетками / Фото з інстаграму Selfish School



Стильні образи з лоферами і шкарпетками / Фото з інстаграму Selfish School



Стильні образи з лоферами і шкарпетками / Фото з інстаграму Selfish School



Стильні образи з лоферами і шкарпетками / Фото з інстаграму Selfish School



Стильні образи з лоферами і шкарпетками / Фото з інстаграму Selfish School



Стильні образи з лоферами і шкарпетками / Фото з інстаграму Selfish School



Стильні образи з лоферами і шкарпетками / Фото з інстаграму Selfish School



Стильні образи з лоферами і шкарпетками / Фото з інстаграму Selfish School



Стильні образи з лоферами і шкарпетками / Фото з інстаграму Selfish School