Легінси з легкістю замінили модницям базові джинси та штани. Носити їх можна не лише весною, але й влітку, поєднуючи їх з романтичними блузами, жакетами, туфлями та балетками, кросівками чи лоферами.

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Особливий внесок у популяризацію легінсів зробили такі бренди, як Jacquemus, Saint Lauent, Chanel, Isabel Marant і Balenciaga.

Дизайнери періодично втілювали на модному подіумі головний тренд 1980-х. До прикладу, Ентоні Ваккарелло для бренду Saint Laurent створив лаковані легінси, а Симон Порт Жакмюс продемонстрував на моделях трикотажні лосини в рубчик.

Якщо раніше штрипка у лосинах слугувала фіксатором, то зараз вона є декоративним елементом в образі, який прагнуть показати в своїх аутфітах стрітстайл-зірки. Стилісти зазначають, що для образів з легінсами треба запам’ятати головне правило. Якщо ви вдягаєте обтислий низ, то зверху має бути об’ємний одяг: маскулінний жакет, сорочка із чоловічого гардероба, вільний бомбер або худі.

Носити легінси зі штрипками можна у двох різних стилізаціях – заправивши штрипки в середину взуття, або натягнути зверху. Комбінуючи легінси зі взуттям на плоскому ходу, краще заправити декоративний елемент всередину, а у випадку з туфлями на підборах – натягнути наверх.



Модні образи інфлюенсерок / Vogue



Модні образи інфлюенсерок / Vogue



Модні образи інфлюенсерок / Vogue



Модні образи інфлюенсерок / Vogue



Модні образи інфлюенсерок / Vogue



Модні образи інфлюенсерок / Vogue



Модні образи інфлюенсерок / Vogue



Модні образи інфлюенсерок / Vogue



Модні образи інфлюенсерок / Vogue