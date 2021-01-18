З початком весни в гардеробах модниць з’явиться головний тренд нульових – джинси з низькою посадкою. У 2020 році джинси вже майоріли на деяких streetstyle-зірках, однак лише зараз тенденція на них посилиться і невдовзі вони будуть в гардеробі кожної модниці.

Усі провідні стилісти та fashion-знаменитості все частіше звертають свою увагу на образи з нульових, пише Vogue. Джерелом їхнього натхнення стали такі популярні зірки, як Дженніфер Лопес, Брітні Спірс, Гіларі Дафф та Кіра Найтлі.

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Світська левиця Періс Гілтон під час своїх культових виходів також навчила нове покоління носити цю модель з відкритим попереком.

З чим носити джинси з низькою посадкою

Джинси і бралет

У своїй колекції весна-літо 2021 бренд Etro представив джинси із заниженою талією в поєднанні з ніжним бралетом. Ще більшої виразності образ отримає, якщо зверху одягнути жакет та додати лаконічну прикрасу на шию. Уважніше придивіться саме до цього луку, який можна повторити вже цього літа.



Як правильно носити джинси з низькою посадкою / Vogue

Джинси і маскулінна сорочка

Вже цієї весни наймоднішим поєднанням стануть джинси з низькою посадкою в парі з маскулінною сорочкою. Така вільна сорочка може бути трошки розстебнутою та оголювати прес, або ж ви можете зав’язати вузол та показати стегна.



Як правильно носити джинси з низькою посадкою / Aisenberg

Образи нульових

Як не крути, а мода настільки циклічна, що не повертатися до минулих років та не наслідувати образи знаменитостей в дусі того часу – просто неможливо. У новому сезоні модниці примірятимуть образи з 2000-х років. Представниці модної індустрії можуть залюбки приміряти пояс з паєтками, топи з логотипами, сумку-багет та окуляри з кольоровими лінзами.



Як правильно носити джинси з низькою посадкою / Celebfirst