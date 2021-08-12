Тренд сезону – босоніжки на масивній підошві: цікаві образи інстаграм-модниць

Босоніжки та мюлі на масивній платформі, які були в моді у 2000-х роках знову опинилися в центрі уваги. Їх вже почали модні інфлюенсери різних фасонів та кольорів. Мода на платформу показала популярна взуттєва дизайнерка Аміна Муадді, яка змінила культові скульптурні підбори на туфлі з нульових.

Мюлі з квадратним носком одразу стали хітом. Їх не лише приміряла сама дизайнерка, але й багато інстаграм-інфлюенсерів.

Партнерський матеріал Стиль і затишок в одному: настінний електрокамін, який монтується менш ніж за годину

Туфлі Lupitas доступні в м’якому відтінку сорбету, а також у популярних ретро-кольорах.

Дизайнер Деніел Лі представив власний варіант прочитання нового тренду – це гібрид сабо, мюлів і туфель на танкетці в межах своєї колекції Bottega Veneta весна-літо 2021. Моделі були представлені на подіумі разом з мінісукнями, прикрашеними торочками з бісером. Кайлі Дженнер і Дуа Ліпа були одними з перших послідовниць.

Важливо дотримуватись вишуканого стилю не тільки в одязі, але й інтер’єрі. Допоможуть вам у цьому електрокаміниВиробники подбали не тільки про їхню якість і безпечність, але й про дизайн, який ідеально доповнить вигляд вашого помешкання.

Камілла Шар’єр і Белла Хадід віддали перевагу взуттю Coperni на платформі, яке виглядає ідентично до взуття нульових. Белла підкреслила взуття вкороченими розкльошеними штанами від Susamusa, яскравим саронгом Jean Paul Gaultier, окулярами Chanel зі стразами й милими прикрасами з бісеру від невеликого бренду Seally Mimi.

Не менш ефектні вийшли моделі Givenchy від Метью Вільямса. Мюлі з логотипом G ніби створені для літніх вечорів, а шльопанці Marshmallow з гумовою підошвою навівають шик спортивного стилю.

А от португальська стилістка Софія Коельо однією з перших дізнається про модні тенденції, тож додала у свій гардероб безліч сланців на масивній підошві. Інфлюенсерка може похизуватися чорними, білими, оранжевими та зеленими шльопанцями на масивній платформі.