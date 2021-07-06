Як справжня француженка, модель Тіна Кунакі не пропускає модних показів, які проходять в рамках Тижня моди в Парижі. Зірка завжди займає перші ряди та захоплює вибором свого аутфіту.

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Вперше після 16-місячної перерви бренд Off-White представив свою осінньо-зимову колекцію. На модний подіум вийшли Белла Хадід, Кендіс Сванепул, Джоан Смоллс, Амбер Валетта. Спеціальною гостею шоу стала і співачка M.I.A, яка виступила перед присутніми, виконавши свій головний хіт Paper Plans.

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Образ Тіни Кунакі

На показ осінньо-зимової колекції Тіна Кунакі прийшла у сірій трикотажній сукні на довгий рукав. Поверх нього вона одягнула темно-коричневий шкіряний тренч лаконічного крою, який ідеально підкреслив її шоколадну засмагу.

Волосся модель зібрала у гладкий низький пучок, а образ довершила яскраво-салатовими туфлями-човниками, які вдало контрастували з довгим тренчем. Такий виріб користуватиметься популярністю вже цієї осені.



Розкішний образ Тіни Кунакі / Elle

На попередньому шоу Jacquemus 24-річна манекенниця приїхала у довгій вузькій спідниці чорного кольору, розшитій дерев’яним декором по всій тканині, яку поєднала чорною сорочкою на короткий рукав з глибоким декольте асиметричного крою. Цей вибуховий аутфіт затьмарив усіх гостей та стрітстайл-фотографів.



Образ Тіни Кунакі на показі Jacquemus / Getty Images