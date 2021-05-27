Тренд літа – спортивні сандалі на липучках: як їх носять зірки стрістайлу

З настанням справжнього тепла неможливо обійтися без сандалів. Цього літа всі захочуть придбати модні сандалі на липучках, які вже носять всі зірки стрітстайлу.

Якщо ви активна користувачка інстаграму, то напевно помітили, як інфлюенсерам та блогерам полюбилася модель сандалів на масивній підошві з липучками.

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Такі сандалі підійдуть для міської прогулянки, зручного офісного образу, активного відпочинку чи туризму.

Цього літа сандалі з липучками натхнені культовим взуттям 1990-х, які перекочували з показу Chanel весна – літо 2020 у цей сезон – будуть надзвичайно популярними. Такі вже одягає Ельза Госк з телячої шкіри від Chanel, британська модниця Джессі Буш та багато інших.

Модниці зі всього світу вже встигли оцінити зручність цього взуття і носять сандалі в якості літньої альтернативи кросівкам, поєднуючи їх з елегантними штанами і топами, сукнями та сарафанами.

Щоб сандалі на липучках стали дійсно універсальної взуттям, перед покупкою в першу чергу визначтеся з кольором. Чорна модель буде чудово виглядати з денімом і речами темних відтінків.

До яскравих костюмів та суконь підберіть сандалі в ультрамодному голубому, салатовому або оранжевому кольорі. Яскраві відтінки пом'якшать спортивне походження цього взуття.