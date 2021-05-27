Якщо ви активна користувачка інстаграму, то напевно помітили, як інфлюенсерам та блогерам полюбилася модель сандалів на масивній підошві з липучками.

Цікаво Що одягнути на останній дзвоник 2021: найкращі образи, які легко повторити

Такі сандалі підійдуть для міської прогулянки, зручного офісного образу, активного відпочинку чи туризму.

Цього літа сандалі з липучками натхнені культовим взуттям 1990-х, які перекочували з показу Chanel весна – літо 2020 у цей сезон – будуть надзвичайно популярними. Такі вже одягає Ельза Госк з телячої шкіри від Chanel, британська модниця Джессі Буш та багато інших.

Модниці зі всього світу вже встигли оцінити зручність цього взуття і носять сандалі в якості літньої альтернативи кросівкам, поєднуючи їх з елегантними штанами і топами, сукнями та сарафанами.

Щоб сандалі на липучках стали дійсно універсальної взуттям, перед покупкою в першу чергу визначтеся з кольором. Чорна модель буде чудово виглядати з денімом і речами темних відтінків.

До яскравих костюмів та суконь підберіть сандалі в ультрамодному голубому, салатовому або оранжевому кольорі. Яскраві відтінки пом'якшать спортивне походження цього взуття.