Тренд літа – рибацькі сандалі: як носять забуте взуття інстаграм-модниці

Рибацькі сандалі – досить специфічна модель взуття, яка користується популярністю серед інстаграм-модниць. Рибацькі сандалі – це стійке літнє взуття, сплетене з широких ремінців, з округлим або відкритим носком. Такі сандалі носили чоловіки у 90-х роках – на босу ногу чи в шкарпетках. Зараз це взуття вподобали жінки, які носять його із великим задоволенням.

На початку сезону популярність здобули "батьківські кросівки", втім зараз ця нормкорна естетика втратила свою актуальність. До трендів повернулися взуття, яке довгий період вважалося антитрендом.

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Тепер полиці із взуттям модниці поповнюють сандалями моделі Fisherman. Вони поєднують в собі відразу кілька елементів різного літнього взуття: мінімалізм і брутальний характер гладіаторських сандалій та силует пляжних аксесуарів з пластику. Схожі моделі нерідко доводилося бачити в Європі у туристів, які побоюються морських їжаків в Адріатичному морі або водоростей.

Дизайнерка Тайлінн Нгуйєн та стилістка Монік Дейл обирають цього сезону стильну пару взуття від бренду The Row. Трендова модель присутня в колекціях бренду вже кілька сезонів.



Тайлінн Нгуйєн у трендових сандалях / Фото з інстаграму

Улюблениця вуличних фотографів Бланка Міро обирає модель з гладкої шкіри вишневого кольору на невеликих підборах.

До прикладу, чорні сандалі ефектно доповнять ніжну лимонну сукню, знаменита модель The Row додадуть хлоп'ячого запалу будь-якому образу влітку. Якщо ви відправляєтеся на побачення, одягайте білі сандалі, які додадуть аутфіту святковості.