На початку сезону популярність здобули "батьківські кросівки", втім зараз ця нормкорна естетика втратила свою актуальність. До трендів повернулися взуття, яке довгий період вважалося антитрендом.

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Тепер полиці із взуттям модниці поповнюють сандалями моделі Fisherman. Вони поєднують в собі відразу кілька елементів різного літнього взуття: мінімалізм і брутальний характер гладіаторських сандалій та силует пляжних аксесуарів з пластику. Схожі моделі нерідко доводилося бачити в Європі у туристів, які побоюються морських їжаків в Адріатичному морі або водоростей.

Дизайнерка Тайлінн Нгуйєн та стилістка Монік Дейл обирають цього сезону стильну пару взуття від бренду The Row. Трендова модель присутня в колекціях бренду вже кілька сезонів.



Тайлінн Нгуйєн у трендових сандалях / Фото з інстаграму

Улюблениця вуличних фотографів Бланка Міро обирає модель з гладкої шкіри вишневого кольору на невеликих підборах.

До прикладу, чорні сандалі ефектно доповнять ніжну лимонну сукню, знаменита модель The Row додадуть хлоп'ячого запалу будь-якому образу влітку. Якщо ви відправляєтеся на побачення, одягайте білі сандалі, які додадуть аутфіту святковості.