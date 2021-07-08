Корсет – один із некомфортних елементів гардеробу, оскільки його важко носити, втім дизайнери радять цього літа зробити ставку саме на нього, якщо хочете додати своєму образу жіночності та романтичності.

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Корсети у своїх колекціях випустили Moschino, Saint Laurent, Alexander McQueen та інші.

Приміряйте корсет влітку в парі з мінісукнею, як це зробила Леся Нікітюк, або одягайте на оголене тіло за прикладом шведської моделі Ельзи Госк та німкені Леоні Ганне, яка довершила образ жакетом оверсайз.

Манекенниця Ельза Госк часто задає тренди своїй 6-мільйонній аудиторії, тож на фото продемонструвала чарівний образ.

Аутфіт Ельзи Госк

Ікона стилю зробила кілька світлин у бездоганному білому корсеті в кольорові квіти в дусі 90-х від бренду Mirror Palais. Виріб коштує 11,5 тисяч гривень. Корсет з тонкими бретелями та чашечками від ліфа вдало підкреслив струнку талію білявки та її пишний бюст.

Образ знаменитість доповнила голубими широкими джинсами та синьою мінімалістичною сумкою. Кучеряве волосся білявка розпустила, довершивши аутфіт золотистими сережками кільцями, ланцюжком на шиї та природним макіяжем.

Шведка лише підкреслили погляд за допомогою нафарбованих вій та, як завжди, намалювала губи улюбленою коричневою матовою помадою.

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