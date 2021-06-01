Для весняно-літнього сезону дизайнери представили величезну різноманітність квіткових принтів, які складаються з дрібних квітів, польових, реалістичних великих та незвичних тропічних рослин.

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Квітковий принт завжди влітку виглядає доречно та стильно, а цього сезону настільки популярний, що його просто неможливо обійти стороною. Стилісти школи Pump Your Style підготували кілька порад, які допоможуть поєднувати вже улюблені речі із квітковими мотивами.



Контрасти

"Поєднання різних стилів, мабуть, найпопулярніший та найефективніший стилістичний прийом, адже допомагає зробити будь-який образ в рази цікавішим. Поєднуйте грайливі квіткові сукні із масивним взуттям, шифонові сорочки у квітковому розсипі із цупким денімом", – йдеться у дописі.



Поєднуване з непоєднуваним

Цього сезону не бійтеся вдаватися в експерименти та створювати яскраві образи. Квіткові принти можна міксувати між собою з дрібними квітами та більш насиченими акварельними.



Нестандартні речі

"Словосполучення "квітковий принт" майже в кожного асоціюється із легкими тканинами, сукнями та спідницями. Проте розмаїття його є набагато більшим: літні сумки, трендові панами та навіть піджаки. Придивіться уважніше", – наголошують стилісти.



Акценти

Якщо душа не лежить до яскравих образів, але трішки поекспериментувати хочеться, завжди можна порозважатися із аксесуарами. Дизайнери неодноразово демонстрували на подіумах пластикові прикраси, серед яких були реалізовані і квіткові мотиви. Так само цікаво виглядатимуть прикраси із бісеру чи масивних бусин.



Стильні образи з квітковим принтом / Інстаграм Pump Your Studio



Стильні образи з квітковим принтом / Інстаграм Pump Your Studio



Стильні образи з квітковим принтом / Інстаграм Pump Your Studio



Стильні образи з квітковим принтом / Інстаграм Pump Your Studio



Стильні образи з квітковим принтом / Інстаграм Pump Your Studio



Стильні образи з квітковим принтом / Інстаграм Pump Your Studio



Стильні образи з квітковим принтом / Інстаграм Pump Your Studio



Стильні образи з квітковим принтом / Інстаграм Pump Your Studio



Стильні образи з квітковим принтом / Інстаграм Pump Your Studio