Тренд літа – квіткові сукні: добірка модних виробів, які носять інфлюенсери

Квіткові сукні – головний хіт літа. Цього сезону вони особливо актуальні, адже з’явилися в гардеробах модних інфлюенсерок. Принти грають одну з головних ролей практично в будь-якому образі, а квітковий принт в колекціях став головним конкурентом всім іншим, витіснивши класичний горошок.

Дизайнери представили в цьому сезоні чимало красивих фасонів та оригінальних моделей квіткових суконь в різних стилях: довгі, короткі, приталені, вільні, з довгими рукавами або без рукавів, відкриті, закриті, повсякденні чи вечірні.

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Квіти на сукнях кожна модниця може обирати згідно з власними побажаннями. Квітковий принт на сукнях може привертати увагу великими бутонами, до прикладу, червоними півоніями, або ж, навпаки, бути ледь помітним завдяки дрібному розсипу польових квітів.

Модні інфлюенсери носять стильні вироби у місті з кедами або сандалями на плоскому ходу, а на відпочинок одягають із солом’яним капелюхом. Любителі стилю гранж одягають мінісукню в парі з масивними чобітьми, отримуючи зухвалий та водночас стильний образ.

Французька архітекторка Жюлі Феррері обирає цього сезону кілька варіантів квіткових суконь. Модниця приміряла довге плаття з розрізом на нозі, мінісукню зеленого кольору з фіолетовими квітами та виріб з об’ємними рукавами-буфами у дрібні квіти.

Британська інфлюенсерка Мішель Дрісколь також не обмежилася однією сукнею, тож постала перед камерою у стильній голубій сукні в квіти, чорній, салатовій та рожевій.

Джессі Буш обирає довгу сукню кремового кольору з улюбленим причепним комірем. Виріб білявка приміряла з ультрамодними сандалями від Chanel.

Супермодель Кендалл Дженнер зачарувала мережу ніжною рожевою сукнею довжини максі, яка вдало підкреслює талію та підійде для будь-яких святкових подій завдяки рукавам-буфам.

Модна блогерка з Великої Британії Лідія Міллен у своєму профілі продемонструвала один із найчарівніших суконь. Трендсетерка одягнула романтичне плаття з бантом рожевого кольору від бренду Zimmerman.