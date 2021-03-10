Тренд літа – купальник із золотим ланцюжком на талії: модний приклад від Жизель Олівейри

Знаменита бразильська модель, ангел білизняного бренду Victoria's Secret Жизель Олівейра любить показувати у своєму інстаграмі останні модні новинки. Цього разу манекенниця продемонструвала, як виглядати сексуально в купальнику за допомогою одного лише аксесуару.

Поки всі з нетерпінням чекають на літо, гаряча бразилійка не втрачає можливості поніжитися на сонечку поруч з прохолодним басейном та зробити добірку звабливих кадрів.

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Жизель опублікувала на своїй особистій сторінці в інстаграмі не лише кадри у спокусливому купальнику, але й показала нам новий тренд, яким зовсім скоро маритимуть всі.

Образ Жизель Олівейри

Зірка подіумів користується особливою популярністю серед білизняних брендів, адже вона не лише висока та струнка, але й володарка бездоганної фігури, на якій ідеально сидять всі моделі купальників та білизняних комплектів.

Бразилійка влаштувала зйомку біля басейну у чорному купальнику від FAE. Їхні бікіні носить Белла Хадід, Алессандра Амбросіо, Емілі Ратажковскі та багато інших моделей.

Манекенниця позувала на задньому дворі власного особняка. Чорний купальник на бретелях Жизель поєднала з коричневою панамою Louis Vuitton всипану монограмами та сережках з зірочками.

Найбільшу увагу до її літнього образу прикував золотистий ланцюжок, який вона одягнула на талію. Такий ідеальний аксесуар може прикрасити будь-який купальник, а судячи з кадрів знаменитостей, які доповнювали свої пляжні образи прикрасами на талії, цей аксесуар влітку точно користуватиметься популярністю.



Звабливі кадри бразилійської моделі / Фото з інстаграму Жизель Олівейри



Звабливі кадри бразилійської моделі / Фото з інстаграму Жизель Олівейри



Звабливі кадри бразилійської моделі / Фото з інстаграму Жизель Олівейри

Спокусливі образи