Модна комбінація – сукня поверх штанів: трендове поєднання нового сезону

У новому сезоні ультракороткі спідниці поповнять список тенденцій. Окрім цього у майбутньому сезоні з’явиться тандем довгих суконь поверх штанів.

Запровадження сукні та штанів у колекціях дизайнерів – не нове.

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Арабський ринок став для модельєрів важливою частиною економіки брендів. Спочатку дизайнери створювали спеціальні капсули, які продавалися в обраних магазинах, а тепер це є важливі елементи повноцінних сезонних колекцій, що відправляються по цілому світу.



Тренд навіяний арабською модою – сукня поверх штанів / Vogue

Дизайнери використали культурні коди арабських країн та запровадили комбінацію сукні та штанів у світі моди. За словами стилістів, таке поєднання – чудова альтернатива як на кожен день, так і на вихід.



Тренд навіяний арабською модою – сукня поверх штанів / Vogue



Тренд навіяний арабською модою – сукня поверх штанів / Vogue

Одягнувши лофери, можна з’явитися у стильному аутфіті в офісі, або на вечірці з друзями. Якщо замінити їх туфлями на підборах, то в ньому ж можна відправлятися на світську подію.

Деякі дизайнери трішки з іншого кута поглянули на втілення цієї ідеї та додали шифон і сітку, що вже немає нічого спільного з арабськими мотивами, але натомість таке поєднання матиме більший попит серед модниць.

Прозорі матеріали у своїх колекціях показали Fendi, Acne Studios та Emilio Pucci. Дует сукні та штанів ще не приміряли модні інфлюенсерки, втім цей дует ще точно про себе нагадає, адже є одним з найкрасивіших трендів майбутнього сезону.



Тренд навіяний арабською модою – сукня поверх штанів / Vogue



Тренд навіяний арабською модою – сукня поверх штанів / Vogue