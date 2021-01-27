У моду повернувся забутий тренд – крабик для волосся: його вже стилізує Розі Гантінгтон-Вайтлі

Британська супермодель Розі Гантінгтон-Вайтлі продемонструвала прихильникам стильний виріб з 90-х років – крабик для волосся. Знаменитість витончено стилізувала аксесуар у своє волосся, тож вже задала тренд для своєї 12-мільйонної аудиторії.

Джерело: інстаграм Розі Гантінгтон-Вайтлі

Супермодель Розі Гантінгтон-Вайтлі вміє не лише стильно одягатися, але й демонструвати своїй аудиторії актуальні аксесуари.

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Тренди на аксесуари для волосся починають повертатися з минулого. Спочатку були декоративні шпильки та об’ємні резинки. Тепер прийшов час носити та придумувати зачіски з крабиком для волосся.

Зачіски з крабиками для волосся дуже зручні. Ними легко можна зібрати не тільки довге, але й середньої довжини і навіть коротке волосся.

Дизайн шпильок-крабиків може бути лаконічним і утилітарним. Втім такі шпильки бувають щедро декоровані стразами та іншими елементами, тож обирайте такі, які вам більше до вподоби.

Зачіска, створена з допомогою трендового крабику для волосся, буде фантастично багатофункціональною в 2021 році. Ви можете одягати улюблені джинси з кардиганом, щоб створити більш буденний і невимушений образ. А щоб виглядати святково і кокетливо, одягніть коротку сукню і зробіть розслаблену зачіску, підхопивши волосся крабиком.

Розі Гантінгтон-Вайтлі диктує тренди всім модницям світу, тож вже показала у своєму інстаграмі стильне фото. Модель позувала у білосніжному в’язаному светрі з природним макіяжем.

Своє біляве волосся знаменитість закріпила молочним крабиком, розпустивши пасма спереду. Такий ніжний образ прикрашали круглі золоті сережки з масивною перлиною.

В мережі деякі модні інфлюенсери вже також стилізують крабик у свої аутфіти. Зокрема, не опустила можливості випробувати новий тренд португальська стилістка Софія Коельо.