Після завершення свят, всі дружно чекають на появу весни та на першу можливість вигуляти стильний весняний аутфіт. І поки на справжнє тепло нам залишається тільки мріяти, адже за вікном лютують морози, варто свій вільний час присвятити експериментам. Застосовуйте стилістичні прийоми за допомогою аксесуарів, які допоможуть швидко освіжити образ і надати йому гостроти.

Для того, щоб довершити образ, є один дуже простий і дієвий спосіб, пише Harper's Bazaar. Модні фешіоністи вже почали носити декілька ланцюжків на шиї. Цей стильний трюк полюбили всі: від Кайї Гербер з Беллою Хадід до модних інфлюенсерів.

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Застосовувати такий модний прийом у своїх образах досить легко, адже декілька простих маніпуляцій оживить ваш найпростіший базовий образ. Всього 2-3 ланцюжки, які ви одягнете поверх простої чорної водолазки, зроблять ваш look довершенішим. Поєднання багатьох ланцюжків додає глибини і багатошаровості вашому аутфіту.

Як правильно поєднати ланцюжки? Беріть різну довжину, товщину і навіть дизайн та міксуйте їх на свій розсуд. Інтерпретувати цей тренд можуть навіть адепти мінімалізму: подібний мікс можна витримати в лаконічному ключі, якщо правильно і дозовано підбирати аксесуари. Наводимо приклади ідеального поєднання ланцюжків, які прикрасять будь-який ваш образ.

Модний прийом: поєднання декількох ланцюжків



Актуальне поєднання ланцюжків у 2021 році / Фото з інстаграму



Актуальне поєднання ланцюжків у 2021 році / Фото з інстаграму



Актуальне поєднання ланцюжків у 2021 році / Фото з інстаграму



Актуальне поєднання ланцюжків у 2021 році / Фото з інстаграму



Актуальне поєднання ланцюжків у 2021 році / Фото з інстаграму



Актуальне поєднання ланцюжків у 2021 році / Фото з інстаграму



Актуальне поєднання ланцюжків у 2021 році / Фото з інстаграму